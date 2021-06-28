اتهمت مطربة بلعب القمار وهيفاء غرمتها.. معلومات عن نضال الأحمدية مفجرة أزمة شيرين عبد الوهاب

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة في الوسط الموسيقي كانت مفرجتها نضال الأحمدية ، التى كانت سبباً انتشار تسريب صوتي يقال انه لوالد المطرب حسام حبيب زوج المطربة شيرين عبد الوهاب عبر موقع مجلة الجرس اللبنانية والتى تملكها الاعلامية اللبنانية “نضال الأحمدية"

وتعد نضال الأحمدية واحدة من أشهر الإعلاميات العرب التى دخلت في عدد كبير من الصراعات مع الفنانات والفنانين، أبرزهم "أحلام، أصالة، هيفاء وهبي، إليسا، وائل كفوري، عمرو دياب، وغيرهم ، ونرصد فى السطور التالية أبرز أزمات نضال الأحمدية ونجوم الفن ..

نضال الأحمدية وأصالة

اتهمت الإعلامية نضال الأحمدية الفنانة أصالة، أنها تلعب القمار دائما، وأنها انتظرت ردها حول ما قالته، لكنها أضعف من أن ترد لأن هذه هي الحقيقة، كما أكدت "نضال" أنها شاهدت أصالة تتسول وتركع من أجل المال أمام عينيها.

ووجهت نضال الأحمدية لأصالة عدة اتهامات، حيث قالت إنها فتاة لم تكمل تعليمها الابتدائي وثقافتها ضحلة، كما أنها عاشت طفولة مقموعة، وبعد أن تزوجت تركت زوجها وذهبت لرجل آخر.

وردا على كل الاتهامات التي وجهتها نضال الأحمدية لأصالة، قامت الأخيرة بنشر صورة "كلب" عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، وعلقت "نضال" عند سؤالها على الصورة، وعن أن أصالة تقصد بهذه الصورة الرد على إساءتها لها، حيث قالت "أتشرف أن أكون كلب على أن أكون أصالة".

نضال الأحمدية وأحلام

بدأت الازمة بين نضال الاحمدية والمطربة أحلام عندما انتشر خبر وفاة نضال الأحمدية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت وقتها نضال فيه “أحلام” وجمهورها بالوقوف خلفه ونشرت مقطع فيديو تهددها فيه، وتؤكد أنها أساءت لسمعتها وسمعة عائلتها، مُعلقةً: “أنا نضال الأحمدية، بدي أعرف زوج أحلام رجل واللا شرابة خرج؟ وإذا الطقاقة بنت شارع ما عندها أهل يضربوها! وينك يا مبارك أو بتخاف تاكل قتلي من مرتك”

نضال الأحمدية وهيفاء وهبى

كانت بداية الأزمة بين نضال الأحمدية وهيفاء وهبى سببها تبادل الشتائم، ووصف نضال ، هيفاء بكونها “فتاة ليل” الأمر الذي دفع هيفاء للجوء للقضاء، وتغريم نضال 28 مليون ليرة؛ بعد أن كسبت دعوى السب والقذف التي تقدمت بها ضدها.

نضال الأحمدية وحسام حبيب :

لدأت أزمة نضال الأحمدية وحسام حبيب بعد انتشار تسجيل صوتى يزعم انه لوالد حسام حبيب يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال .

وأكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية صحة التسجيلات المنسوبة لوالد المطرب حسام حبيب، والتي تم نشرها صباح اليوم عبر موقع مجلة "الجرس"، التي تملكها وترأس تحريرها.

أوضحت نضال الأحمدية في من خلال تصريحات صحفية أنها كانت تمتلك المعلومات التي تؤكد صحة كلام والد حسام حبيب، عن علاقته المتوترة مع شيرين عبد الوهاب، لكنها لم تكن تمتلك الأدلة التي تثبت صحة تلك المعلومات.

أضافت أن محررين الجرس اخترقوا والد حسام حبيب بطرقهم الخاصة، لكي يحصلوا على ذلك التسجيل الصوتي بشكل سري، مشيرة إلى أن العمل الاستقصائي كان يبيح ذلك لأنها تخترق شخص ظالم بحد تعبيرها.

تابعت نضال الأحمدية، أن التحقيق استغرق 6 أشهر، مؤكدة أن حسين حبيب والد حسام حبيب يستحق ما حدث له بعد نشر التسجيلات، قائلة: "صحتين على قلبه أكل البوكس واعترف بكل شيء".