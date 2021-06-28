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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تخرب بيوت..تعليق ناري من رانيا محمود ياسين على أزمة شيرين وحسام حبيب

صدى البلد

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب من خلال منشور عبر حسابها بفيسبوك.

 

وكتبت رانيا محمود ياسين :" انا مش فاهمه إيه الاستفادة من تسريب مكالمة الشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه الي ممكن ماتكونش ده وجهة نظر ابنه نفسه". 

وأضافت رانيا محمود ياسين :"التسريب ده هيتسبب في خراب البيت لحد امتي هتفضل السوشيل ميديا تخترق بيوتنا واسرارنا وحياتنا في الوقت أن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقي في خط رجعه لكل الأطراف لكن الفضايح دي بتخرب البيوت".

واختتمت رانيا محمو ياسين :"اتقوا الله بجد بقي شيء مقزز اوووي حقيقي احنا في زمن المسخ".

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بعد أزمة التسجيل الصوتي.. أعمال جمعت شيرين عبد الوهاب بزوجها حسام حبيب

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اتهمت مطربة بلعب القمار وهيفاء غرمتها.. معلومات عن نضال الأحمدية مفجرة أزمة شيرين عبد الوهاب

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل  خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب زعم فيه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب،  وذلك من أجل إنجاب أطفال 

كما اعترف والد الفنان حسام حبيب بحصول ابنه على أموال شيرين عبد الوهاب، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين  شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار. 

وحرص الجمهور على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال اطلاق هاشتاج “ كلنا شيرين” عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر . 

شيرين عبد الوهاب رانيا محمود ياسين الفنانة رانيا محمود ياسين الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

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