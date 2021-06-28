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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة تغذية: تناول الأعشاب والنباتات الخضراء يساعد على تثبيت الوزن

صدى البلد

قالت الدكتورة  دعاء سهيل،  خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، إن طلبة الجامعات وسن العشرين يعانون من السمنة؛ نظرا لاعتمادهم على الوجبات السريعة، لافتة إلى أنها لا تمانع من إجراء عمليات جراحية لمرضى السمنة، ولكن يجب البدء أولا بالرياضة والمكملات الغذائية.

 

وأضافت "سهيل"، أثناء استضافتها ببرنامج “طبيب البلد ” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنها أطلقت مبادرات لمحاربة السمنة منها "غيرى حياتك، مصر بلا سمنة، مش هنسلم للسمنة"؛ لمنح دافع للمريض لعدم الاستسلام لمرض السمنة.

 

الأعشاب


وأشارت  خبيرة التغذية العلاجية و التخسيس، إلى أن دور المتابعة لاستشاري التغذية مع المريض تكون عن طريق تثبيت وزنه وتناول  الأعشاب والنباتات الخضراء، ولابد من وجود استجابة للمريض بالسيطرة على شهيته.  

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الغدة الدرقية مسئولة عن إفراز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية.

وأكدت أنه من المفترض الاستفادة من ساعات النهار التي يفرز فيها الهرمون لحرق سعرات الأكل.

وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صباح البلد  على فضائية "صدى البلد، أنه فى حالة تواجد شهية مرتفعة لمريض السمنة، يتطلب الحصول على مادة فعالة من الألياف.

وأشارت إلى أنه لابد من عدم إرهاق العضلات بالرياضة العنيفة واستبدالها بـ المشي.


 

خبيرة التغذية العلاجية التخسيس عمليات جراحية الرياضة المكملات الغذائية

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