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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الزراعة جامعة القاهرة تعلن موعد امتحان مقرر التفكير النقدى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اعلنت إدارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحان الفصل الدراسى الثانى لمقرر التفكير النقدى ، يوم الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو القادم فى الساعة التاسعة صباحا ، اونلاين على المنصة الالكترونيه لجامعة القاهرة .


جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الرابع

تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.


وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة)  بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض (الفرقة الأولي)
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى  في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

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يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.

 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.
 

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