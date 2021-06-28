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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للاختصاص الرقمي.. الجنح تُحيل محاكمة ريهام سعيد بتهمة التنمر على حسن شاكوش لدائرة أخرى

ريهام سعيد
ريهام سعيد

قررت محكمة جنح الجيزة، إحالة نظر الدعوى المقامة من المطرب حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة التنمر؛ لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي.

وتنظر محكمة جنح بولاق الدكرور، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهم فيها مطرب المهرجانات " حسن شاكوش " بالسب والقذف .

وذكرت الدعوى قيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم ريهام سعيد، ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعة العائلات .

وقال فيها : "مش هينفع ان انا احكي عنها أي حاجة " وذلك بأسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شيء مخل يخفيه.

حاكمة ريهام سعيد أزمات ريهام سعيد حسن شاكوش محكمة جنح الجيزة

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