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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 29 يونيو.. اعرف برجك هيقولك إيه

الابراج
الابراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6/28 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج ..اكتشف ما يخبئه برجك

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

إذا كنت مولودا في يوم 28 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك روح تجديد وتتمتع بشخصية جذابة وطبيعة طموحة ومحاربة.. أنت تتمتع أيضا بموهبة تنظيمية وابتكارية مذهلة وفي أغلب الأحيان تتصرف بإيجابية وبطريقة فعالة.

 

نصيحة
 

عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
 

برج السرطان:
 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:


    يحمل هذا الاسبوع افاقا جديدة ويعدك بالازدهار والتجارب غير الاعتيادية والحوافز التي تدفعك نحو تحقيق الامال كما يحمل اليك نجاحا وتالقا وتقدما وانفراجا كما يعني فرصا مالية استثنائية تتعلق بسفر او طارىء يتوجب التصرف بسرعة لذلك يتوجب عليك بذل الجهود اليومية وغير اليومية يجب التخفيف من وقت اللهو والسعي في المقابل الى حصر الجهود وتكثيف الاهتمام باهداف واضحة. لا يجوز الاستخفاف بهذه الاجواء الاستثنائية وبالتالي عدم إضاعتها في المرح والاجتماعيات.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 


     تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد السرطان يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه، عزيزي هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات.

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