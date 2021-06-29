رغم ارتفاع الإصابات.. دولة أوروبية تستعد لإلغاء قيود كورونا

رجحت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، بعدم تأجيل موعد فتح البلاد من جديد، في 19 يوليو المقبل، رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت بريطانيا أمس الإثنين، 22868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصلت الوفيات اليومية إلى 3 حالات، وفق ما ذكرت شبكة “آر تي”.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22868، مقارنة مع 18270 السبت و14876 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4755078 إصابة.

وتعد حصيلة أمس أعلى ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة منذ يوم 30 يناير حينما بلغ هذا العدد 23138 حالة.

وقالت الوزارة إنها رصدت خلال يوم 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 23 السبت و11 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128103 أشخاص.

و ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 44.454 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.583 مليونا حصلوا على الجرعة الثانية.

وتظاهر الآلاف، السبت، في وسط لندن احتجاجاً على قيود مكافحة كوفيد في بريطانيا، بعد تأجيل رفع آخر تلك القيود إلى يوليو بسبب زيادة الحالات.

وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة «حرية»، على أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات في قلب العاصمة البريطانية، من هايد بارك إلى البرلمان.

وقال إيان ماكوسلاند الذي جاء من ديفون جنوب البلاد «أنا هنا لأنني أعتقد أن العزل كلفنا حريتنا وحقوقنا»، مضيفاً «أنا حقاً غاضب من الحكومة كالجميع هنا».

وردد المحتجون «عار عليكم!» وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت والبرلمان في ويستمنستر.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في حملة التلقيح وفترة عزل طويلة خلال الشتاء، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاع الإصابات جراء سلالة دلتا المتحورة التي رصدت في البداية في الهند وتعد أشد عدوى.

وسجلت البلاد أكثر من 128 ألف حالة وفاة، ودفع تدهور الوضع الصحي الحكومة إلى أن تؤجل لأربعة أسابيع حتى 19 يوليو، قرار رفع آخر القيود التي ما زالت سارية.