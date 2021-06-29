الجامعات الخاصة والأهلية: تقليل المصروفات للجامعات أصبح مطلبا

قال الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.



وأضاف الدكتور محمد الغر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن استمرار توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM للمتفوقين بالجامعات الخاصة والأهلية.



وأكد الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن أمر تحديد المصاريف في الجامعات الخاصة يحددها القانون وخاصة الأمور المالية والمصروفات عامل من عوامل اختيار الطلبة للجامعات المطلوبة.



وأشار الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن تقليل المصروفات للجامعات أصبح مطلب وعلى أساسها تكون جاذبة للطلاب، متابعا أن الجامعات ذات المصروفات العالية يكون فيها أماكن كثيرة "فاضية".

وأكمل الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه الجامعات الخاصة فرصة للتعلم لمن لا يحقق المجموع المطلوب في الثانوية العامة وبالتالي يكون الأمر سهل أكثر، لافتا إلى أن مصر بها 4 جامعات أهلية في مقدمتها جامعة الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة.



وأوضح الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، انه بالفعل بدأت الدارسة في ثلاث جامعات منهم العام الماضي وأخر في العام الحالي، مؤكدا أن التقدم لهذه الجماعات يكون من خلال مكتب التنسيق.

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و الدكتور جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماضي كالتالي:

95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.