عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجامعات الخاصة والأهلية: تقليل المصروفات للجامعات أصبح مطلبا

طلاب
طلاب

قال الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.
 

وأضاف الدكتور محمد الغر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن استمرار توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس  STEM  للمتفوقين بالجامعات الخاصة والأهلية.
 

وأكد الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن أمر تحديد المصاريف في الجامعات الخاصة يحددها القانون وخاصة الأمور المالية والمصروفات عامل من عوامل اختيار الطلبة للجامعات المطلوبة.
 

وأشار الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن تقليل المصروفات للجامعات أصبح مطلب وعلى أساسها تكون جاذبة للطلاب، متابعا أن الجامعات ذات المصروفات العالية يكون فيها أماكن كثيرة "فاضية".

وأكمل الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه الجامعات الخاصة فرصة للتعلم لمن لا يحقق المجموع المطلوب في الثانوية العامة وبالتالي يكون الأمر سهل أكثر، لافتا إلى أن مصر بها 4 جامعات أهلية في مقدمتها جامعة الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة.
 

وأوضح الدكتور محمد الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، انه بالفعل بدأت الدارسة في ثلاث جامعات منهم العام الماضي وأخر في العام الحالي، مؤكدا أن التقدم لهذه الجماعات يكون من خلال مكتب التنسيق.

 

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و الدكتور جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

 

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

 

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

 

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماضي كالتالي:

 

95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

 

محمد الغر الجامعات الخاصة تقليل المصروفات الثانوية العامة خالد عبد الغفار

موضوعات متعلقة

الاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية ينعى حسين الشافعي

ترشيحاتنا

سعر الذهب فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

نشرة المرأة والصحة: أعراض الفطر الأخضر.. مرضى كورونا أكثر عرضة لشلل نصفي

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. 8 أمور تجعلك تصومها

وزير التعليم يزف أخبارا سارة لـ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

كيف حارب البرلمان مخاطر تطبيق التيك توك بعد قضية حنين حسام؟

رفاق كين لـ ربع النهائي.. إنجلترا تقصي ألمانيا بثنائية في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف تفاصيل الشكل النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة

دولة عربية تحصل على 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

السعودية تبدأ تلقيح الأطفال ضد كورونا

رسميا .. إقالة أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ