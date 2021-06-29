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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة من بايدن لـ بيلوسي بشأن الضربات الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، برسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قائلًا إنه تم قصف مواقع بسوريا والعراق لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران أمس الأول.

وحسب قناة "العربية"، أضاف بايدن أن استهداف ميليشيات تابعة لإيران لشنها هجمات ضد مصالح أمريكية.

انتهاك لسيادة العراق.. إدانات للقصف الأمريكي وتوعد برد من الحشد الشعبي

مقتل 4 عناصر في الحشد الشعبي جراء القصف الأمريكي

وأثار القصف الأمريكي الذي استهدف مليشيا الحشد الشعبي في العراق وسوريا، موجة انتقادات شديدة، على رأسها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي اعتبره انتهاكًا لسيادة العراق.

و أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أسفر عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من فصائل مدعومة إيرانيا، وفيما لم يذكر المرصد هوية القتلى، أعلنت مليشيات الحشد الشعبي مقتل عدد من عناصرها في الضربات التي نفذتها واشنطن.

ونقلت وكالة "رووداو" الكردية عن اللواء بالحشد الشعبي، أحمد المكصوصي، تأكيده مقتل مجموعة من عناصر الحشد بـ ضربات جوية أمريكية الليلة الماضية، مشيرا إلى جهوزية الحشد "للرد وأخذ الثأر".

وقال المكصوصي، الضربة أدت لمقتل العديد من عناصر مليشيا الحشد، فيما توعد المدير العام لمديرية الإعلام في مليشيا الحشد الشعبي مهند العقابي، الولايات المتحدة بـ"رد عنيف".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مسؤوليتها عن الهجمات، موضحة أنها استهدفت "فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا وأن ذلك يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي في بيان إنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق هذا المساء غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية".

وأكد بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجمات "تظهر أن الرئيس جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين"، لافتًا إلى أن المنشآت المستهدفة كانت تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران من بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن نانسي بيلوسي الحشد الشعبي ميليشيات تابعة لإيران رئيسة مجلس النواب

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