قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة قررت منع العاملين المشاركين في موسم الحج المقبل من أداء المناسك للمرة الأولى في تاريخها.

وقالت نقلا عن مصادر إنه يمنع على المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام أداء مناسك الحج، كما يمنع عليهم استضافة الحجاج في مقراتهم.

وأضافت أن القرار يهدف إلى المحافظة على الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة لهذا الموسم وأن لا تتجاوز 60 ألف حاج وحاجة، وهو العدد، الذي حددته المملكة ضمن الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام.

وبموجب القرار، ستقوم كل جهة مشاركة في أعمال الحج بمنع منسوبيها وموظفيها من تأدية المناسك، وتتابع تطبيق المنع.

ويقتصر منع أداء مناسك الحج في العادة على العمالة الموسمية التي تصل إلى المملكة للعمل في موسم الحج، كي لا ينشغلوا عن أداء مهامهم، سيما السائقين وعمال الصيانة والنظافة بهدف الحفاظ على توفير الخدمات خلال الحج.

ويضم الفريق الضخم للعاملين في مواسم الحج رجال أمن وطواقم صحية وفرقا خدمية، كان عددهم يصل لـ300 ألف شخص في مواسم الحج الطبيعية، التي كان عدد الحجاج فيها يتجاوز المليوني حاج وحاجة.