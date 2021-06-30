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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب

وزير الثقافة
وزير الثقافة

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحمد العمري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في حضور الدكتور هيثم الحاج على، ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين؛ لبحث عدد من المشروعات التعاون المستقبلية في مجال معارض الكتاب وصناعة النشر.


نقل رئيس هيئة الشارقة للكتاب، تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، مؤكدا أهمية ودور مصر كمركز استراتيجي في مجال معارض الكتاب والنشر والتوزيع وقدم التهنئة بمناسبة انطلاق الدورة ٥٢ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار الثقافي مع مصر خلال الفترة المقبلة دعما لنشر الثقافة العربية وترويجها على المستويين الإقليمي والدولي.
 

ومن جانبها أرست وزيرة الثقافة تحياتها إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ورحبت بالتعاون  مع هيئة الشارقة للكتاب من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وثمنت الدور الثقافي لإمارة الشارقة مؤكدة على الاستثمار المعرفي المتبادل بين الجانبين بما يؤتي ثماره على صناعة النشر العربية.

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم رئيس هيئة الشارقة معرض الكتاب هيئة الشارقة

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