اقتصاد الإمارات.."سيدات أعمال الشارقة" يكشف عن رؤيته المستقبلية

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة حملة ترويجية لهويته البصرية الجديدة تعكس توسع رؤيته ومضاعفة تطلعاته نحو دمج سيدات الأعمال في مختلف بلدان العالم بشكل كامل في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك في خطوة تدعم مسيرته المتواصلة منذ 19 عاماً في بناء ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز استدامة مشاريع رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الحملة التي يقوم بها مجلس سيدات أعمال الشارقة للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2002 إلى تقديم تصميم جديد وهوية بصرية جديدة تجسد أهدافه ورسالته ورؤيته المستقبلية كما تشكل نقطة انطلاق لبدء مرحلة جديدة من النمو والتقدم في مسيرة سيدات الأعمال.

ونشر المجلس عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة له مقاطع فيديو تشويقية عرف من خلالها العضوات بالألوان الجديدة التي ستستخدم في الهوية البصرية إلى جانب الشعار المبتكر والذي يجسد التغيير والنمو والمستقبل الواعد كما تضمنت مقاطع الفيديو لقطات لرائدات الأعمال من مختلف الجنسيات حول العالم.

وسلط الفيديو الذي نشره المجلس، الضوء على رؤية المجلس لعام 2021 واستراتيجيته الرامية إلى دعم جهوده في تعزيز مشاركة سيدات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتمكين رائدات الأعمال الناشئات وصاحبات المشاريع القائمة لتحقيق طموحاتهن.

كما تضمن الفيديو دعوة مفتوحة لرائدات الأعمال محلياً ودولياً للعمل على تحقيق تطلعاتهنّ المهنية من خلال تأسيس مشاريعهن الخاصة في إمارة الشارقة والاستفادة من بيئتها الداعمة والمحفزة للشركات الناشئة.

ويعكس الشعار الجديد والألوان الخمسة المستخدمة في الهوية البصرية الجديدة للمجلس توجهه الجديد خلال المرحلة المقبلة حيث يمثل كل لون من هذه الألوان ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية المجلس الجديدة وهي الثقة /لاتخاذ الخطوة الأولى نحو النجاح/ والاستدامة /لتلبية احتياجات الحاضر مع مراعاة الأجيال القادمة/ الازدهار /تحويل التحديات إلى فرص ونقطة انطلاق/ والإرث /جوهر الهوية العربية/ والتطور /للدخول في جميع القطاعات التقليدية وغير التقليدية/ كما ينبع تصميم الشعار الجديد المكتوب بالخط العربي من القيم المتجسدة في هذه الركائز الرئيسة ويهدف إلى الاحتفاء باللغة العربية وجمالياتها البصرية.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة أن إطلاق هوية بصرية جديدة للمجلس يعد إنجازاً مهماً في مسيرته وخطوةً تعكس رؤيته وتوجهاته لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت القاسمي: "حرصنا خلال تصميم الشعار واختيار ألوان العلامة التجارية على التأكيد على أن المجلس يستهدف السيدات من مختلف الفئات العمرية والجنسيات في العالم وملتزم بتمكين رائدات الأعمال الناشئات وصاحبات المشاريع القائمة في دولة الإمارات وخارجها وإرشادهنّ خلال رحلتهن الريادية ومساعدتهنّ على تحقيق طموحاتهنّ المهنية والنجاح على المستوى العالمي إلى جانب تعزيز دورهنّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهنّ وبلدانهنّ وذلك توافقا مع رؤيتنا ورسالتنا الرامية إلى الارتقاء بمكانة إمارة الشارقة كحاضنةٍ عالمية لريادة الأعمال".

بدورها قالت مريم بنت الشيخ مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة بالإنابة نجح المجلس منذ تأسيسه في كسب ثقة رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً وجاءت الهوية البصرية الجديدة لتعكس تطلعاتهنّ المهنية والأفكار الإبداعية التي قدمتها العضوات التي يتجاوز عددهنّ 2000 عضوة.

وأضافت مريم بنت الشيخ هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة المجلس كمنصة تجمع أفراد مجتمع سيدات الأعمال في جميع أنحاء العالم وتوفر لهنّ الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق النجاح والتميّز على المستويين المحلي والعالمي كما ستسهم في ترسيخ دور المجلس كصانع للتغيير وتمكينه من بناء شراكات فاعلة مع المنظمات والمؤسسات والشركات ورواد الفكر في المنطقة والعالم.

ويتيح المجلس الفرصة أمام الراغبين في الاطلاع على العناصر البصرية وعملية التصميم للهوية الجديدة للعلامة التجارية لمجلس سيدات أعمال الشارقة عبر موقعه الإلكتروني https://sbwc.ae/ أو متابعة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامناً مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة، ينظم مجلس سيدات أعمال الشارقة سلسلة من ورش العمل والمبادرات والشراكات بهدف تمكين المرأة على المستوى العالمي وتنمية مهاراتها وتعزيز مشاركتها في قطاع الأعمال.