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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عاش خاين و مات كافر.. قصة سيارة نور الشريف في " بئر الخيانة"

عاش خاين و مات كافر..قصة
عاش خاين و مات كافر..قصة سيارة نور الشريف في هذا الفيلم

" عاش خاين ومات كافر "  أشهر جملة قيلت في وصف خائن لوطنه في أحد اهم الأفلام الجاسوسية المصرية " بئر الخيانة "، الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، لبراعة تجسيد الأحداث بدقة كبيرة، وهذا ما اعتدنا عليه دائمًا من الراحل الكبير نور الشريف الذي أبهرنا بتقمصه لشخصية الجاسوس الخائن لدرجة جعلتنا نعتقد بأننا في حضرة قصة حقيقية و أحداث حية نعيشها بالفعل.

فيلم بئر الخيانة

دارت أحداث فيلم " بئر الخيانة " حول حياة الشاب جابر عبد الغفار الذي جسد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف، حيث كان يعمل كـ " شيال " بميناء الإسكندرية البحري، كان دائمًا لا يرضى برزقه وبم قسمه الله له فبالتالي كان يسعى لتحسين رزقه بطرق غير مشروعة، وكان متزوجًا من فتاة من عائلة ملتزمة حيث كان أبيها شيخ الزاوية في حيهم البسيط وهي تدعى غزالة والتي قامت بأداء دورها الفنانة دلال عبد العزيز، والتي تركته لرفضها التام لطريقة معيشته هذه.

فيلم بئر الخيانة

ذات يوم تم القبض على جابر و يُكتشف بعد ذلك أنه هارب من الخدمة العسكرية، فيتم تجنيده ولكنه كان يرفض ذلك تمامًا، فهرب من الجيش وحصل على جواز سفر مزور للسفر إلى إيطاليا، وظل أيامًا عديدة هناك دون الحصول على عمل فلم يجد أمامه سوى الذهاب للسفارة الإسرائيلية وهناك تم تجنيده ليصبح جاسوسًا ضد بلده، وعاد إلى مصر وافتتح توكيلًا بالميناء، ليقوم بإمداد الموساد بمعلومات عن البحرية المصرية.

فيلم بئر الخيانة

وعندما جمع جابر بعض المعلومات سافر إلى لندن لنقل هذه المعلومات للموساد، وعند عودته مرة أخرى إلى مصر كان يتتبعه العقيد أحمد عزت " عزت العلايلي " وعندما شعر جابر به قام بادعاء حدوث أزمة قلبية له، ولكن هذه الخدعة لم تخيل على المخابرات المصرية وتم القبض عليه ومحاكمته، فقام بالانتحار عن طريق قطع شرايينه، فتظهر الجملة الشهيرة " عاش خاين ومات كافر ".

فيلم بئر الخيانة

وعندما عاد جابر للمرة الأولى إلى مصر لافتتاح احد التوكيلات بميناء الإسكندرية، كانت ترافقه دائمًا سيارة فارهة من إنتاج شركة صناعة السيارات السويدية الفارهة فولفو VOLVO، رائدة الأمان والسلامة في عالم السيارات، والتي تأسست في العام 1927، وهي أول شركة قامت بإدخال حزام الأمان بسياراتها.

VOLVO 244 GL

من المعروف عن الشركة السويدية فولفو VOLVO محاولاتها الدائمة في تطوي أنظمة الامن والسلامة في إصداراتها، والتي جاء من بينها سلسلة إصدارات الفئة VOLVO 200 SERIES، وهي سلسلة سيارات أطلقت أسمائها على هيئة أرقام تبدأ من 240 وحتى ا 260، و قد بدأت فولفو في طرحها في العام 1974.

VOLVO 244 GL

وظهرت السيارة VOLVO 200 SERIES خلال أحداث فيلم بئر الخيانة، من الطراز VOLVO 244 GL، حيث استمد قوته من عدة خيارات من المحركات، منها ما يتكون من 4 أسطوانات و 6 أسطوانات، الأول منها بسعة 2.0 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 90 حصانًا، والمحرك الثاني بسعة 2.3 لتر ليولد قوة 112 حصان، ويأتي الثالث بسعة 2.4 لتر بقوة 136 حصانًا.

VOLVO 244 GL

جدير بالذكر أن فيلم بئر الخيانة بطولة كلًا من " نور الشريف، عزت العلايلي، دلال عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، هدى رمزي، أحمد لوكسر، مروة الخطيب، حسني عبد الجليل، رافت راجي، عبدالله حفني، محمد أبو حشيش، يوسف العسال " ومن تأليف إبراهيم مسعود، إخراج علي عبد الخالق، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 3 أغسطس من العام 1987.

سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير نور الشريف دلال عبد العزيز VOLVO VOLVO 244

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