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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الفن.. نضال الشافعي: الرئيس السيسي لديه وعي حقيقي في جميع المجالات

الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي

علق الفنان نضال الشافعي على مشاركته في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"الاختيار"، قائلاً:" هذه الأعمال لم تكن تظهر للجمهور إلا بـ وعي القيادة السياسية الكبير والكافي بأن القوة الفنية (الناعمة) لديهم قوة تأثيرية مهمة على المجتمع، وقدرة على المساعدة في التنمية".

 

وأضاف نضال الشافعي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، قائلاً: "من خلال المسلسلات دي، اتزرع في قلوبنا وقلوب أي مواطن مصري، فكرة الانتماء والوطنية، وإعادة فتح الدفاتر القديمة عشان تتلقح في ذهن الشباب".

 

وتابع الفنان قائلاً: "والشباب يطلع عنده حب عظيم وانتماء لبلده، ووعي، وبكده فأنا بستخدم الفن في المساعدة على التنمية والفهم".

وأردف: "الرئيس السيسي لديه وعي حقيقي في جميع المجالات ومن ضمنها الفن"، مضيفاً : الرئيس لما اتفرج على مسلسل الممر وطلع قال أنا عايز من نوعيات المسلسل ده كل 6 شهور، فده دعم منه للجمهور بشكل عام، وللفن بشكل خاص، لفكرة حب الوطن، وتوعية المواطنين".

نضال الشافعي الرئيس السيسي الفن مسلسل الاختيار مسلسل هجمة مرتدة اخبار التوك شو

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