وقفت فوق السرير من الفرحة.. نضال الشافعي: المشاركة في الاختيار شرف

قال الفنان نضال الشافعي، إن المشاركة في مسلسل الاختيار شرف لأي ممثل، لأن "الاختيار" تحول من كونه "تريند" إلى أنه أصبح "براند" مصريا خالصا صافيا لفكرة الدراما المصرية الوثائقية، وفكرة تقديم العمل الوطني بشكل احترافي.

وأضاف نضال الشافعي خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي": "بقينا كلنا كـ فنانين مصريين نتمنى أن نشارك في المسلسل ولو بمشهد واحد، وإننا نبقى موجودين في وسط الساحة الوطنية الموجودة".

وتابع: "أول ما قريت المشهد كنت طاير من الفرحة، على الرغم من إن أنا مكنتش حابب أشارك في مسلسل الاختيار بأدوار ليها علاقة بفكرة الشر"، معقباً: "ده منافي لمهنتي طبعاً".

واستطرد نضال الشافعي: "على الرغم من إني عملت أدوار شر كتيرة، إلا إني كنت طمعان في المسلسل ده بالذات إن أنا أعمل دور كويس وأحس بطعم البطولة، والصراحة جتلي من وسع، وصبرت ونلت الدور".

وأشار الفنان نضال الشافعي إلى أنه تواصل مع القائمين على المسلسل من ضمنهم فتحي إسماعيل، قائلاً: "قلت له ابعتلي الدور أو المشهد كامل عشان أنا مش مستحمل ومتحمس أووي الصراحة، وأول ما بعتلي المشهد وقفت فوق السرير اتنطط من الفرحة".

وتابع نضال الشافعي قائلاً: "على الرغم من إن المشهد صغير جداً إلا إن الجُمل قوية، والرسايل اللي فيه عاملة زي الرصاص، والمشهد بمثابة درس لكل من أراد بمصر سوءا، ولـ فكرة الإرهاب بصفة عامة".