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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتجنب مشكلات الطريق .. أفضل النصائح لقائدي السيارات

لتجنب مشكلات الطريق
لتجنب مشكلات الطريق .. افضل النصائح لقائدي السيارات

مشكلات الطريق و الحوادث المرورية، هي أشياء لا نحب ان نتعرض لها أو نشاهدها يومًا ما، و لكن يبقى السؤال الأبرز، ماهي الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمور و كيف نواجهها، و ماهي ابعادها و التي تبدو كثيرة، مثل أعطال الميكانيكا أو مشكلات الإطارات، أو أمور تتعلق بالسلوك الفني الخاص بقيادة السيارة.

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قبل السفر في الأجواء الحارة .. أهم 5 نصائح لقائدي السيارات

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للهروب من ارتفاع درجات الحرارة .. 5 نصائح لقائدي السيارت

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لتجنب مشكلات الطريق المختلفة.

 

– مشكلات الإطارات

 

تشكل اطارات السيارة أهمية كبيرة للمنظومة الحركية، فهي المسؤلة عن مواجة العديد من التحديات، مثل الطرق الوعرة و العوامل الجوية المختلفة من ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، و لذلك يجب أن نتبع كل السبل في المحافظة على هذا الجزء المحوري، و متابعة مستوى الهواء بداخلها، مع فحص الهيكل اخارجي له، و تغيير الاطارات في الموعد المحدد لها، و ذلك بعدما قطعت عدد الكيلومترات المسموح بها، و الهدف من ذلك هو الحصول على اعلى مستويات الامان، و تجنب مشكلات انفجار الاطار، أو التلف المفاجئ، أو الانزلاق عند استخدام دواسة الفرامل.

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لتفادي مشكلات ارتفاع حرارة السيارة .. أهم 5 نصائح حول أعطال الردياتير

– صيانة المحرك 

 

من الضروري أن نحافظ على هذا الجزء بعناية شديدة، و نقوم بتغيير زيت المحرك في الموعد المحدد له، و ذلك للحفاظ على جميع الاجزاء الداخلية، و لضمان الحصول على اداء قوي خالي من المشكلات، و للحفاظ على عمر افتراضي اطول لمحرك السيارة، بالاضافة إلى تغيير سيور السيارة في موعدها المحدد، مع شمعات الاحتراق "البوجيهات"، إلى جانب الاهتمام بمنظومة التبريد و التي تشمل الهيكل المعدني الردياتير، و قربة المياه البلاستيكية، و مروحة التبريد الكهربائية.

 

– أسلوب القيادة 

 

يجب أن نتبع اسلوب القيادة الحكيمة، و الابتعاد تمامًا عن تجاوز السرعات المرورية المقررة لما تجلبه من مشكلات كثيرة، بالاضافة إلى الالتزام بالحارة المرورية، و تجنب اساليب التفحيط و المناورة، مع ربط حزام الامان، و التحلي بروح طيبة اثناء القيادة، مع الالتزام بأماكن عبور المشاة، و الاشارات المرورية، و الانتباه جيدًا إلى جميع النقاط الواقعة على الطريق، مع منح الاولوية للسيارات القادمة، و تجنب التحديات التي لا فائدة لها، 

مشكلات الطريق مشكلات الطريق مشكلات الاطارات صيانة المحرك أسلوب القيادة

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