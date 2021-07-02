لتجنب مشكلات الطريق .. أفضل النصائح لقائدي السيارات

مشكلات الطريق و الحوادث المرورية، هي أشياء لا نحب ان نتعرض لها أو نشاهدها يومًا ما، و لكن يبقى السؤال الأبرز، ماهي الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمور و كيف نواجهها، و ماهي ابعادها و التي تبدو كثيرة، مثل أعطال الميكانيكا أو مشكلات الإطارات، أو أمور تتعلق بالسلوك الفني الخاص بقيادة السيارة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لتجنب مشكلات الطريق المختلفة.

– مشكلات الإطارات

تشكل اطارات السيارة أهمية كبيرة للمنظومة الحركية، فهي المسؤلة عن مواجة العديد من التحديات، مثل الطرق الوعرة و العوامل الجوية المختلفة من ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، و لذلك يجب أن نتبع كل السبل في المحافظة على هذا الجزء المحوري، و متابعة مستوى الهواء بداخلها، مع فحص الهيكل اخارجي له، و تغيير الاطارات في الموعد المحدد لها، و ذلك بعدما قطعت عدد الكيلومترات المسموح بها، و الهدف من ذلك هو الحصول على اعلى مستويات الامان، و تجنب مشكلات انفجار الاطار، أو التلف المفاجئ، أو الانزلاق عند استخدام دواسة الفرامل.

– صيانة المحرك

من الضروري أن نحافظ على هذا الجزء بعناية شديدة، و نقوم بتغيير زيت المحرك في الموعد المحدد له، و ذلك للحفاظ على جميع الاجزاء الداخلية، و لضمان الحصول على اداء قوي خالي من المشكلات، و للحفاظ على عمر افتراضي اطول لمحرك السيارة، بالاضافة إلى تغيير سيور السيارة في موعدها المحدد، مع شمعات الاحتراق "البوجيهات"، إلى جانب الاهتمام بمنظومة التبريد و التي تشمل الهيكل المعدني الردياتير، و قربة المياه البلاستيكية، و مروحة التبريد الكهربائية.

– أسلوب القيادة

يجب أن نتبع اسلوب القيادة الحكيمة، و الابتعاد تمامًا عن تجاوز السرعات المرورية المقررة لما تجلبه من مشكلات كثيرة، بالاضافة إلى الالتزام بالحارة المرورية، و تجنب اساليب التفحيط و المناورة، مع ربط حزام الامان، و التحلي بروح طيبة اثناء القيادة، مع الالتزام بأماكن عبور المشاة، و الاشارات المرورية، و الانتباه جيدًا إلى جميع النقاط الواقعة على الطريق، مع منح الاولوية للسيارات القادمة، و تجنب التحديات التي لا فائدة لها،