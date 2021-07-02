مع تركى آل الشيخ.. ريم مصطفى تشارك كواليس مسلسل "الثمانية"

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "الثمانية" وذلك عبر صفحتها الرسمية بـ موقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".



وظهرت ريم مصطفي بصحبة المستشار تركى آل الشيخ و نجوم العمل وهم "آسر ياسين، ومحمود البزاوى، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومصطفى البنا" وكتبت قائلة: "المستشار تركي ال الشيخ برفقة ابطال مسلسل الثمانية في اول أيام التصوير".



مسلسل "الثمانية"، والذى يعد أول عمل يقوم بتأليفه، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي ال الشيخ ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.



ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.



وحرص تركي آل الشيخ، على حضور أول يوم تصوير برفقة نجوم العمل وعلق قائلًا "أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي ( الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل.

وتابع: "بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور.

وأضاف: "وقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور.

واستطرد "بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم اسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنة، مصطفى البنا وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعة مني التونسي، في إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار المهمة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila، Aquaman.

واختتم " اليوم هو أول يوم تصوير فأتمني من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى أن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل "