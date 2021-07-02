تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 2-7-2021

درجات الحرارة

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2-7- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج إن الجو حار وهناك ارتفاع فى الرطوبة، ولذلك ننصح المواطنين يتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الجمعة، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحب ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مما تتسبب في زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية.

وتكون الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس، هي الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس ، كالتالي:

القاهرة 39 / 25

الاسكندرية 35/ 24

مطروح 33/24

بورسعيد 35/26

رفح 34/24

طابا 36 / 22

شرم الشيخ 41 / 31

بني سويف 39/ 25

الفيوم 38 / 25

قنا 43 / 26

أسوان 44/ 26

الوادي الجديد 43/ 26

حلايب 36 / 28

وحول نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى تسجل العظمى 80 والصغرى 35

السواحل الشمالية تسجل العظمى 90 والصغرى 45

شمال الصعيد تسجل العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد تسجل العظمى 30 والصغرى 15.

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رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الخميس معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس غدا الجمعة، ليكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحب ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مما تتسبب في زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية.

وتكون الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس، هي الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة.