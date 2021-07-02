برلماني: توفير مسكن مفروش لنزلاء دور الأيتام تطبيقا لمبادئ حقوق الانسان

قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن توجيه الرئيس السيسي بتوفير مسكن مفروش لنزلاء دور الأيتام لمن يبلغون 18 عاما يأتي في إطار رعاية المواطنين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، معقبا " لفتة إنسانية توضح اهتمام وحرص الرئيس بهذه الفئة".

أضاف يحي لـ "صدي البلد"، أن تخصيص ميزانية كبيرة لصالح فئة الأيتام، يوضح مدي جهود القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين لا سيما الفئات الأكثر للدعم والمساندة ومن بينهم نزلاء دور الأيتام.

وعن التأهيل المهني لنزلاء دور الأيتام، أكد أمين لجنة القوي العاملة، أن وزارتا التضامن والقوي العاملة بالفعل لديهما العديد من المراكز الخاصة بمنح الدورات التدريبية والفنية لمختلف المهن والتخصصات، لافتا إلي أن هذه الدورات بالفعل سيتفيد منها نزلاء هذه الدور.

وتابع النائب حديثه، قائلا: “مع كل يوم جديد نجد توجيه رئاسي لفئة من فئات المجتمع التي تستحق الدعم والتضامن يهدف إلي تغيير شكل الحياة تغييرا إيجابيا علي كافة الأصعدة”.

وكان قد كشف محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون 18 عاما ويتركون دور رعاية الأيتام لتخصيص شقق مفروشة لهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن وزيرة التضامن الاجتماعى بشرتنا بأن الرئيس السيسى خصص مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون سن 18 عاما، وسيتركون دور رعاية الأيتام وليس لهم سكن وهذا المبلغ لتوفير شقق مفروشة لهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن من تجاوز الـ18 سنة واقترب من الخروج من دار الأيتام وليس لديه سكن سنبدأ بالتأهيل المهنى له وتوفير السكن، بحيث عندما يخرج من الدار يكون له وظيفة وسكن