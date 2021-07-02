عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توفير مسكن مفروش لنزلاء دور الأيتام تطبيقا لمبادئ حقوق الانسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن توجيه الرئيس السيسي بتوفير مسكن مفروش لنزلاء دور الأيتام لمن يبلغون 18 عاما يأتي في إطار رعاية المواطنين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، معقبا " لفتة إنسانية توضح اهتمام وحرص الرئيس بهذه الفئة".

 

أضاف يحي لـ "صدي البلد"، أن تخصيص ميزانية كبيرة لصالح فئة الأيتام، يوضح مدي جهود القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين لا سيما الفئات الأكثر للدعم والمساندة ومن بينهم نزلاء دور الأيتام.

 

وعن التأهيل المهني لنزلاء دور الأيتام، أكد أمين لجنة القوي العاملة، أن وزارتا التضامن والقوي العاملة بالفعل لديهما العديد من المراكز الخاصة بمنح الدورات التدريبية والفنية لمختلف المهن والتخصصات، لافتا إلي أن هذه الدورات بالفعل سيتفيد منها نزلاء هذه الدور.

 

وتابع النائب حديثه، قائلا: “مع كل يوم جديد نجد توجيه رئاسي لفئة من فئات المجتمع التي تستحق الدعم والتضامن يهدف إلي تغيير شكل الحياة تغييرا إيجابيا علي كافة الأصعدة”.

 

 

رعاية إجتماعية.. خدمات بنك ناصر الاجتماعي.. تعرف عليها

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

وكان قد كشف محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون 18 عاما ويتركون دور رعاية الأيتام لتخصيص شقق مفروشة لهم.

 

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن وزيرة التضامن الاجتماعى بشرتنا بأن الرئيس السيسى خصص مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون سن 18 عاما، وسيتركون دور رعاية الأيتام وليس لهم سكن وهذا المبلغ لتوفير شقق مفروشة لهم.

 

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن من تجاوز الـ18 سنة واقترب من الخروج من دار الأيتام وليس لديه سكن سنبدأ بالتأهيل المهنى له وتوفير السكن، بحيث عندما يخرج من الدار يكون له وظيفة وسكن

الرئيس السيسي فئة الأيتام حقوق الإنسان دور الأيتام بنك ناصر الاجتماعي

ترشيحاتنا

بالسعر والمواصفات.. بورشه تكشف عن كايين تيربو GT.. صور

كيفية تضييق الخناق على النفس الأمارة؟.. خطيب المسجد الحرام: بفتح هذا الباب

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان في الدوري المصري

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .. حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

شروط وحالات إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ