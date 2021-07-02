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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرض يفترس جسمه والأمل ضعيف.. تطورات الحالة الصحية للفنان الشاب هاني حسن

هاني حسن
هاني حسن

كشف الفنان محمد على رزق تطورات الحالة الصحية لزميله الفنان الشاب هاني حسن بعد دخوله المستشفي .

 

وكتب محمد على رزق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" إللي فهمته إن هاني مصاب بمرض مناعي مفاجئ بيفترس جسمه و أجهزتة الحيوية وبيتعرض لغسيل كلي وعلاج كيماوي وأدوية لاحصر لها  ".


تابع محمد على رزق :"إدعوا لهاني حسن يا جماعه أرجوكم…ربنا قادر يشفيه حتى لو زي مابيتقال إن الأمل ضعيف بس الأمل في ربنا كبير" .

 

وكان  محمد على رزق ؛  قد أعلم عن إصابه زميله  الفنان الشاب هاني حسن بمرض صعب ؛ رافضا الكشف عن هوية المرض.

ونشر رزق عبر صفحته علي فيس بوك صورة لهاني حسن من المستشفي وكتب عليها "هاني حسن صديقنا الفنان الجميل الشامل الشاطر الموهوب الطيب الجدع عنده مرض صعب  ".

 

تابع محمد على رزق  :"  للأسف أنا مش فاهم حالته إيه علشان ماقولش كلام غلط….بس واضح إن الموضوع كبير أوووي".

 

اختتم :" فضلاً و ليس أمراً إدعوا لهاني ربنا يشفيه و يقوموا بالسلامه".

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مرض صعب.. محمد على رزق يعلن تفاصيل الحالة الصحية لممثل شاب

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أول صور من عقد قران محمد علي رزق على نورين ماهر.. شاهد

عقد قرآن محمد على رزق ونورين ماهر: 

 

احتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه اليوم على مصممة الأزياء نورين ماهر، في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين.

وأعلن محمد علي رزق في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت بينهما لعدة أشهر بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة للملابس ومصممة.

 

ونشر عدد من الأصدقاء صورا من حفل عقد قران محمد علي رزق ونورين ماهر على حسابه بموقع فيسبوك، وحرصوا على تهنئته.

 

وشارك محمد علي رزق في رمضان الماضي في مسلسل ضل راجل الذي عرض على قناة الحياة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

 

وشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.

هاني حسن محمد علي رزق الفنان هاني حسن التواصل الاجتماعي نرمين الفقي

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