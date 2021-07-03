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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها محاربة الإسراف.. 7 اختصاصات لـ لجنة الصناعة بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 

 ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة

 

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لحماية الصناعة الوطنية.. فرض رسوم إغراق على واردات السجاد من تركيا

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أبرزها خفض تكاليف الإنتاج.. 13 اختصاصا للجنة الصناعة والتجارة بـ مجلس الشيوخ

 

 

اختصاصات لجنة الصناعة

 

تختص لجنة الصناعة بالقيام بالأعمال الآتية:

 

1-الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها. 

 

2-الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

 

 3-وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.

 

 4-رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة. 

 

5-العلاقات الصناعية. 

 

6-التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة. 

 

7-الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية.

 

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة. 

مجلس النواب اللائحة الداخلية اختصاصات اللجان النوعية لجنة الصناعة

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