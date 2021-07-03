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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3/7/2021

الابراج
الابراج

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم السبت 3 يوليو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 
 

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حظك اليوم.. 2 يوليو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6/28 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

برج الحمل


مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك وعلى علاقاتك بالزملاء.

عاطفياً: قد تضطر إلى الاهتمام بشؤون عائلية تشغلك عن الشريك، أو ربما تصطدم بأحد الأولاد أو بأحد أفراد العائلة، ما يولد جواً قاتماً.

صحياً: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.



برج الثور


 مهنياً: يوم شديد التوتر ما يجعلك تعاني مراوحة المكان، وقد تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة أو تضطر إلى التكيّف مع أجواء معادية.

عاطفياً: تتاح لك الفرصة لإثبات حضورك ولاستقطاب الاهتمام والدعم والتأييد، فلا تكن متحفظّاً أمام الشريك.

صحياً: تضع جانباً مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الرياضي الاهتمام الكافي.

 

برج الجوزاء


مهنياً: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، وتكون اللولب في عملك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.

عاطفياً: عليك أن تكرّس المزيد من الوقت للشريك وتهتم أكثر بحياتك العاطفية ولا سيما اليوم على الرغم من كثرة مشاغلك.

صحياً: أنت إنسان تقدر عواقب الأمور في كل شيء فكيف إذا تعلق الأمر بالوضع الصحي.
 

برج السرطان


  مهنياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما إلى السفر وتأجيل الحلول إلى ما بعد عودتك وأخذك قسطاً من الراحة.

عاطفياً: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك مع الشريك، فتلتبس عليك الأمور وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار والارتباك في التعاطي.

صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس في مصلحتك .

 

برج الأسد


مهنياً: لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف لن يكون سهلاً.

عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.

صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.
 

برج العذراء


 مهنياً: إذا لم تقتنع بوجهة نظر رب العمل، لا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك.

عاطفياً: تنتفض على واقع أو تستاء من تصرف الشريك، لكن عليك أن تتجنّب المواجهات وأن تتعامل معه بدلوماسية.

صحياً: كن على ثقة تامة أن التقيد بالإرشادات الصحية العلمية تؤتي ثمارها كما تشتهي.


 

برج الميزان


مهنياً: أدعوك إلى استغلال الفرص الثمينة لتسهيل أمرك وشؤونك، فتكون البداية سهلة وتمهّد بالتالي لفترة مشرقة ومتألقة.

عاطفياً: تلفتك أناقة الشريك كثيراً، لكن ذلك يحتاج إلى موازنة كبيرة قد لا تتحمّلها على المدى البعيد.

صحياً: تفكّر في خوض مغامرة رياضية جديدة تبعدك عن هموم العمل ومشاغله.


 

برج العقرب


مهنياً: ما زالت الظروف داعمة، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكن.

عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها لاحقاً، بل كن رومانسياً ودبلوماسياً.

صحياً: قاوم بكل ما أوتيت من طاقة المغريات التي قد تؤدي إلى تدهور وضعك الصحي.

 

برج القوس

                       
مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.

عاطفياً: بعض الأمور تربكك اليوم وتؤثر في مستقبلك وقد تدفعك إلى اتخاذ قرار متهور قد تندم عليه مدى الحياة.

صحياً: الاسترخاء في أحضان الطبيعة أو على ضفاف أحد الأنهر يريح أعصابك.

 

برج الجدي


مهنياً: تأتيك أخبار جيّدة وفرص تظهر في اللحظة التي تحتاج إليها، تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعّاً وتستقطب المؤيدين.

عاطفياً: لا تعلق على أمور لا تستحق الذكر بينك وبين الحبيب، وتوقف عند الأمور التي تفيد استمرار العلاقة.

صحياً: الاهتمام بالوضع الصحي أمر دقيق ومهم جداً، ويتطلب التخلي عن مغريات كثيرة.
 

برج الدلو


مهنياً: تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.

عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعيق تقدم الأمور والوصول بها نحو شاطئ الأمان.

صحياً: تعيش يوماً منهكاً ومتعباً يرتد سلباً على صحتك ووضعك النفسي.
 

برج الحوت 

    
مهنياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفياً: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.

صحياً: الإكثار من الشوكولا والحلويات يعرض الأسنان للتسوس وبصيبك بالسمنة المفرطة.

حظك اليوم توقعات الأبراج برج الحمل السبت برج القوس

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