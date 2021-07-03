مهنيا وعاطفيا وصحيا
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3/7/2021
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم السبت 3 يوليو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل
مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك وعلى علاقاتك بالزملاء.
عاطفياً: قد تضطر إلى الاهتمام بشؤون عائلية تشغلك عن الشريك، أو ربما تصطدم بأحد الأولاد أو بأحد أفراد العائلة، ما يولد جواً قاتماً.
صحياً: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.
برج الثور
مهنياً: يوم شديد التوتر ما يجعلك تعاني مراوحة المكان، وقد تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة أو تضطر إلى التكيّف مع أجواء معادية.
عاطفياً: تتاح لك الفرصة لإثبات حضورك ولاستقطاب الاهتمام والدعم والتأييد، فلا تكن متحفظّاً أمام الشريك.
صحياً: تضع جانباً مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الرياضي الاهتمام الكافي.
برج الجوزاء
مهنياً: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، وتكون اللولب في عملك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.
عاطفياً: عليك أن تكرّس المزيد من الوقت للشريك وتهتم أكثر بحياتك العاطفية ولا سيما اليوم على الرغم من كثرة مشاغلك.
صحياً: أنت إنسان تقدر عواقب الأمور في كل شيء فكيف إذا تعلق الأمر بالوضع الصحي.
برج السرطان
مهنياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما إلى السفر وتأجيل الحلول إلى ما بعد عودتك وأخذك قسطاً من الراحة.
عاطفياً: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك مع الشريك، فتلتبس عليك الأمور وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار والارتباك في التعاطي.
صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس في مصلحتك .
برج الأسد
مهنياً: لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف لن يكون سهلاً.
عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.
صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.
برج العذراء
مهنياً: إذا لم تقتنع بوجهة نظر رب العمل، لا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك.
عاطفياً: تنتفض على واقع أو تستاء من تصرف الشريك، لكن عليك أن تتجنّب المواجهات وأن تتعامل معه بدلوماسية.
صحياً: كن على ثقة تامة أن التقيد بالإرشادات الصحية العلمية تؤتي ثمارها كما تشتهي.
برج الميزان
مهنياً: أدعوك إلى استغلال الفرص الثمينة لتسهيل أمرك وشؤونك، فتكون البداية سهلة وتمهّد بالتالي لفترة مشرقة ومتألقة.
عاطفياً: تلفتك أناقة الشريك كثيراً، لكن ذلك يحتاج إلى موازنة كبيرة قد لا تتحمّلها على المدى البعيد.
صحياً: تفكّر في خوض مغامرة رياضية جديدة تبعدك عن هموم العمل ومشاغله.
برج العقرب
مهنياً: ما زالت الظروف داعمة، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكن.
عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها لاحقاً، بل كن رومانسياً ودبلوماسياً.
صحياً: قاوم بكل ما أوتيت من طاقة المغريات التي قد تؤدي إلى تدهور وضعك الصحي.
برج القوس
مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.
عاطفياً: بعض الأمور تربكك اليوم وتؤثر في مستقبلك وقد تدفعك إلى اتخاذ قرار متهور قد تندم عليه مدى الحياة.
صحياً: الاسترخاء في أحضان الطبيعة أو على ضفاف أحد الأنهر يريح أعصابك.
برج الجدي
مهنياً: تأتيك أخبار جيّدة وفرص تظهر في اللحظة التي تحتاج إليها، تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعّاً وتستقطب المؤيدين.
عاطفياً: لا تعلق على أمور لا تستحق الذكر بينك وبين الحبيب، وتوقف عند الأمور التي تفيد استمرار العلاقة.
صحياً: الاهتمام بالوضع الصحي أمر دقيق ومهم جداً، ويتطلب التخلي عن مغريات كثيرة.
برج الدلو
مهنياً: تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعيق تقدم الأمور والوصول بها نحو شاطئ الأمان.
صحياً: تعيش يوماً منهكاً ومتعباً يرتد سلباً على صحتك ووضعك النفسي.
برج الحوت
مهنياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.
عاطفياً: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.
صحياً: الإكثار من الشوكولا والحلويات يعرض الأسنان للتسوس وبصيبك بالسمنة المفرطة.