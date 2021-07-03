تسليم قطع أراضي الإسكان "الحي الرابع – بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة غدا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان تسليم قطع أراضي الإسكان "الحي الرابع – بيت الوطن"، غدا الأحد، وحتى يوم الخميس 19/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة.

جهاز مدينة القاهرة الجديدة

أضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسليم قطع أراضي الإسكان "الحي الرابع – بيت الوطن" يتم من خلال الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة N ، من 1 : 25، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الخميس 8/7/2021.

تسليم قطع أراضي الإسكان "الحي الرابع – بيت الوطن"

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة Q، من 1 : 25، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 29/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 251 : 275، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 326 : 357، يوم الأربعاء 4/8/2021.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة : سيتم تسليم تسليم قطع أراضي الإسكان "الحي الرابع – بيت الوطن" منها قطع الأراضي بالمنطقة L، من 1 : 25، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأربعاء11/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 15/8/2021 : الخميس 19/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.