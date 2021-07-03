واتساب| ميزة جديدة تجبر الطرف الآخر على مشاهدة الصور والفيديو مرة واحدة

طرح واتساب WhatsApp، ميزة الصور المختفية لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق على هواتف أندرويد، والتي تُعرف باسم "العرض مرة واحدة View Once"، وتأتي الوظيفة الجديدة من ضمن مزايا الخصوصية ولكن هذه المرة تتعلق بالصور ومقاطع الفيديو المتبادلة على المنصة.

وبحسب ما ذكره موقع "androidcommunity"، تتشابه ميزة واتساب الجديدة المسماة "العرض مرة واحدة"، لكيفية عمل ميزة الوسائط المنتهية الصلاحية في تطبيقى إنستجرام و سناب شات، حيث ستختفي ملفات الوسائط بمجرد تفعيل الخاصية، بعد أن يفتحها المتلقي ويترك الدردشة.

وتكشف لقطات الشاشة التي شاركها موقع WaBetaInfo، أن مستخدمي واتساب، سيكونون قادرين على إرسال صور مختفية بمجرد اختيار الصور أو الفيديوهات من تطبيق المعرض، وبمجرد اختيارها سيتمكن الطرف الآخر مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري لمرة واحدة فقط، وسيقوم النظام الأساسي للخدمة بحذفها بعد مشاهدتها.

لقطات الشاشة التي شاركها موقع WaBetaInfo

وتقتصر الميزة في الوقت الحالي على مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب، وتسمح الخاصية لمستخدمي تطبيق الدردشة على هواتف أندرويد الآن، بإرسال ملفات وسائط تختفي من تلقاء نفسها لدى المستقبل، بعد فترة محددة حيث سيتمكن من مشاهدتها لمرة واحدة فقط، ولن يتم حفظها على هاتفه بأي طريقة.

وبمجرد تحديد الميزة، سيتعين على المستخدم النقر على أيقونة التي تشبه المؤقت، والتي سيعرضها التطبيق بالقرب من شريط "إضافة تسمية توضيحية"، ويمكن للمستخدم بعد ذلك إرسال الصور المختفية إلى جهات اتصاله على واتساب.

وتعمل الميزة لمقاطع الفيديو والصور وملفات GIF، فإذا كان زر العرض مرة واحدة غير مرئي لك عند مشاركة الوسائط مع أي شخص، فهذا يعني أن الخاصية لم تصل لحسابك، حيث تتوفر هذه الميزة في إصدار 2.21.14.3 من واتساب بيتا.

لقطات الشاشة التي شاركها موقع WaBetaInfo

كيفية ارسال صور وفيديوهات مختفية على واتساب:

قريبا سيتمكن مستخدمو تطبيق التراسل المملوك لـ"فيسبوك"، من استخدام ميزة العرض لمرة واحدة، وبمجرد إتاحتها لحسابك يمكنك تفعيل الميزة الجديدة من خلال الخطوات التالية، ووفقا لموقع "WABetaInfo" المتخصص في تتبع أخبار "واتساب":

- سيتمكن مستخدمو واتساب على هواتف أندرويد من تشغيل الخدمة الجديدة عبر الذهاب إلى "الإعدادات settings"، و ستتوفر ميزة المشاهدة لمرة واحدة باسم "view once".