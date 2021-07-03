تحرش الشوارع.. حكم نهائي ينصف عاملة منعها التأمين الصحى من العمل

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام على حكم بطلان قرار عدم تمكين سيدة عاملة بالتأمين الصحى لاستكمال عملها ، بعد أن تعرضت للتحرش الجنسى البشع من مجموعة من الشباب فى شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها.

وأصدرت المحكمة حكمها فى الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

وجاء فى حكم القضاء الإدارى إلغاء قرار التأمين الصحى بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحى لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسى البشع من مجموعة من الشباب فى شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ، وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل !.

وأمرت محكمة القضاء الإدارى، التأمين الصحى بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها، وقررت منح المُتحرش بها إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش دون عائق أو قيد .