صديق: الأزهر يسعى إلى تخريج أطباء لا يقتصر عطاؤهم على المعرفة العلمية

قال د.محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إن خريجي كلية الطب من الوافدين يمثلون نموذجًا مشرفًا للتكامل بين العلم والقيم الإنسانية، مؤكدًا أن الأزهر يسعى دائمًا إلى تخريج أطباء لا يقتصر عطاؤهم على المعرفة العلمية فقط، بل يمتد ليشمل الرحمة والإنسانية في كل تعاملاتهم مع المرضى والمجتمع، مبينا أن هذه الروح تجعل من خريجي الأزهر سفراء للعلم والأخلاق، قادرين على خدمة البشرية وإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، أينما كانوا.

وأوضح د. "صديق" خلال كلمته بحفل تخرج طلاب كلية الطب من الوافدين، أن الأزهر لم يعرف يومًا أي تفرقة بين أبنائه المصريين وطلابه الوافدين، مؤكدًا أن العلوم الطبية هي أحد أفضل العلوم الإنسانية لما تقدمه من خدمة للبشرية ورفع معاناة المرضى.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، أن خريجي كلية الطب من الوافدين يجب أن يكونوا عونًا للناس، لا عبئًا عليهم، وأن يكونوا قدوة في الرحمة والإنسانية، موضحًا أن الأزهر الشريف يرسخ في طلابه قيم فقه الحلال والحرام، ويغرس في قلوبهم الرحمة والمحبة للبشرية.

ووجّه د. " صديق" تحية تقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد وتضحيات في سبيل تعليم أبنائهم وتخرجهم من هذه الكلية العريقة، مؤكدًا أن الطلاب الوافدين هم أبناء مصر والأزهر، ويتمتعون بكامل حقوقهم ويشكلون جزءًا أصيلًا من النسيج التعليمي والأخلاقي للأزهر.

واختتم نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، كلمته بأن هذا الحفل يعكس رسالة الأزهر العميقة في تقديم تعليم متكامل يجمع بين العلم والمعرفة والقيم الإنسانية الأصيلة، ويعد الخريجين لتحمل مسؤولياتهم في خدمة المجتمع البشري بكل كفاءة وأخلاق.