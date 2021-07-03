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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفتح مزايدة على العضويات لهواة الأرقام المميزة

صدى البلد

بمناسبة فتح باب الاشتراكات للعام المالي الجديد، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقامة مزايدة كبيرة لمحبي وعشاق نادي الزمالك، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التي تحمل أرقاما مميزة وسقطت عضوية أصحابها بالنادي، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادي.

وأكد حسام المندوه عضو مجلس الإدارة أن العضويات المميزة تجد إقبالا كبيرا عليها في العالم بأسره من هواة الأرقام المميزة لذا تقرر فتح باب المزايدة عليها لحصول الزمالك على أعلى استفادة منها ومثال لتلك العضويات العضوية رقم ٢٧ والعضوية التي تحمل رقم ٣٣ والعضوية رقم ١١١١ وكلها عضويات قديمة يحرص محبي النادي على حملها واقتنائها لتكون بأسمائهم.

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين
 

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاجتماع باللاعبين خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهم تنفيذها خلال المران.

كما اجتمع كارتيرون مع فيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات.

كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.

وتفوق في هذه الفقرة، طارق حامد على محمد أشرف "روقا" ومحمود حمدي "الونش" على محمود علاء ، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على محمد عبد الغني ومروان حمدي على أحمد فتوح، وأحمد عيد على أشرف بن شرقي، بينما نجح محمد عبد الشافي في الإمساك بمحمود عبد العزيز.. ثم أدى الثنائي المتنافس، سباق سرعة بعرض الملعب.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من هذه الفقرة التدريبية، وصول اللاعبين إلى أعلى حالة بدنية قبل اللقاء المقبل أمام غزل المحلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع معاونيه بالجهاز الفني أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

وتأتي جلسة كارتيرون مع نبيه وعبد المقصود من أجل مناقشة الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة، في ظل افتقاد الفريق للاعبين من العناصر الأساسية هما يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

وناقش المدرب الفرنسي مع معاونيه بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء المقبل.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريرا عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

وحرص كارتيرون خلال تدريبات الزمالك مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، على استطلاع رأي الجهاز الطبي قبل الموافقة على مشاركة إمام في التدريبات الجماعية.

وخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي في الفترة الأخيرة بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة، وينتظر المدير الفني للزمالك رأي الجهاز الطبي لتحديد إمكانية مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق.

و انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي مساء اليوم الجمعة، حيث ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية بالركض حول الملعب.

الزمالك العضوية طارق حامد باتريس كارتيرون محمود علاء

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