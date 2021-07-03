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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 5 خطوات لإلغاء الحجز لحجاج الداخل قبل الدفع وبعده

الحج
الحج

حددت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، السبت، 5 خطوات لإلغاء الحجز لحجاج الداخل، بعد الدفع وبعد إصدار التصريح.

وقالت وزارة الحج، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نقلتها صحيفة عاجل إن الخطوات تتمثل في:  إلغاء التصريح عبر منصة «أبشر» من أيقونة خدماتي من القائمة الرئيسية في الصفحة «الأولى، تجد أيقونة إلغاء الحجز، ثم إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال، وإدخال رقم التحقق المرسل للجوال

تظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز أو إلغاء أحد المتقدمين فيه من أيقونة «إلغاء الحجز».

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الصحة السعودية تسجل 1148 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

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البحرين توجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي بشأن السعودية

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم السبت، عن تسجيل 1148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية  ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 491612 حالة.

وبحسب التقرير اليومي عن الوضع الوبائي داخل المملكة فقد اشارت الصحة السعودية الي انه تم رصد 1222 حالات تعافٍ جديدة خلال الساعات الماضية ليرتقي الإجمالي 471550 حالة .

كما سجلت الصحة السعودية  15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ، ليرتفع الإجمالي إلى 7863 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12199 والحالات الحرجة 1364 حالة.

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