باقة 100 ألف ريال .. أفضل 5 سيارات سيدان في السعودية بهذا السعر

تعتبر السوق السعودي للسيارات من اكبر الأسواق العالمية ، في اختلاف الفئات المطروحة بها الخاصة بالمركبات ، فهي تشتهر بالسيارات الـ SUV بالإضافة الى تشكيلة كبيرة من السيارات السيدان بداخلها .

وخلال السطور التالية سنتعرف سويا على أسعار ومواصفات افضل 5 سيارات سيدان في السعودية بفئة الـ 100 الف ريال السعرية .

1- كيا سيراتو

تزود السيارة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 حصان ، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة كيا سيراتو في السوق السعودي الى :

- أتوماتيك / MPI BASE 2021 بسعر 63,250 ريال.

- أتوماتيك / MPI TOP 2021 بسعر 68,200 ريال.

- أتوماتيك / BASE HB 2021 بسعر 77,424 ريال.

- أتوماتيك / MPI 2021 بسعر 85,250 ريال.

- أتوماتيك / TOP HB 2021 بسعر 90,734 ريال.

2- شيفروليه ماليبو

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 9.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة شيفروليه ماليبو في السوق السعودي الى :

- أتوماتيك / TURBO LS 2021 بسعر 89,100 ريال.

3- سكودا اوكتافيا

تبلغ قوة السيارة 150 حصان ، تنتج من محرك TSI تيربو، سعة 1400 سي سي، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتعتمد على منظومة الجرّ الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثوانٍ.

ويصل سعر السيارة سكودا اوكتافيا في السوق السعودي الى :

- أتوماتيك / ACTIVE 2021 بسعر 70,455 ريال.

- أتوماتيك / AMBITION 2021 بسعر 85,470 ريال.

4- هيونداي إلنترا

تأتى السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 127.5 حصان ، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كمن في غضون 11.6 ثانية.

ويصل سعر السيارة هيونداي إلنترا في السوق السعودي الى :

- أتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 64,790 ريال.

- أتوماتيك / GL 2021 بسعر 66,165 ريال.

- أتوماتيك / BASE 2021 بسعر 66,990 ريال.

- أتوماتيك / GL 2021 بسعر 66,990 ريال.

- أتوماتيك / GLS 2021 بسعر 74,690 ريال.

5- بيجو 301

يتكون محرك السيارة من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة بيجو 301 في السوق السعودي الى :

اتوماتيك / ALLURE 2021 بسعر 67,100 ر.س