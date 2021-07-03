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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة.. أيتن عامر تأكل البطيخ علي شاطئ البحر.. صور

ايتن عامر
ايتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت أيتن عامر خلال قضاء اجازتها الصيفية علي شاطئ البحر بإطلالة جذابة وهي تتناول البطيخ وكتبت تعليقا: "قضينا يوم على البحر بطعم زمان 💝فريسكا ، راكت 🥎 ، سندوتشات جبنة ، و فاكهة و كمان كان معانا الكراسي بتاعتنا و الشمسية دة الصيف اللى بحبه ♥️".

 

وتصدرت الفنانة ايتن عامر مؤشر البحث عبر الموقع العالمى جوجل، و بسبب دعمها أحد التطبيقات الالكترونية التى ربط البعض بينها وبين عدد من الفتيات اللاتى تمت محاكمتهن مؤخراً . 

 

وطلبت آيتن عامر عبر صفحتها الشخصية على انستجرام  من جمهورها تحميل أحد التطبيقات التى تعتمد على البث المباشر وتابعت قائلة : " نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ١١ مليون”.

 

ولم يمض وقت طويل حتى ربط متابعو ايتن عامر بين هذا التطبيق وما حدث مع كل من حنين حسام ومودة الادهم، اللتين كانتا تدعمان مثل هذه التطبيقات الالكترونية. 

 

وجاءت التعليقات على منشور ايتن عامر كالاتى: “أمال مش دا بردو إعلان لنفس البرامج اللي حنين حسام اتحبست عشانها”. 

 

ولان ايتن عامر تمتلك ذكاءا فنيا وتحترم جمهورها بالإضافة الى موهوبتها، فانها قامت على الفور بحذف المنشور الذى قامت بكتابته. 

 

وعلقت ايتن عامر على منشور أخر قائلة : شكرا على الحب والدعم اللي بحسه وسطكم ويارب أفضل دايما عند حسن ظنكم وعشان أنا فعلا بستفيد من رأيكم بستنى نصايحكم ليا ورأيكم في اي حاجه بقدمها " .


آخر أعمال أيتن عامر:

وكانت آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

 

ايتن عامر علي شاطئ البحر تأكل البطيخ إطلالة جذابة الفنانة ايتن عامر

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