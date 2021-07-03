خروج آخر مصاب كورونا من عناية عزل مستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن شفاء وخروج آخر مصاب بفيروس كورونا من العناية المركزة الخاصة بالعزل بالمستشفي الجامعي، وبذلك تصبح عناية العزل خالية من حالات مرضى كورونا لأول مره منذ بدء الموجة الثالثة.

وقال “عزيز” إن الجامعة تعمل علي توفير كافة متطلبات العمل لاستقبال وعلاج المرضي المصابين بفيروس كورونا، والمستشفى في حالة التأهب المستمر لإستقبال أيه حالات كورونا تستدعي الحجز في عناية العزل أو في القسم الداخلي، موجهاً شكره لقسمي الصدرية والتخدير والعناية المركزة، وقسم الأمراض المتوطنة.

وباقي أقسام المستشفي التي شاركت في التعامل مع الجائحة، وكذلك فرق التمريض بالمستشفي الجامعي لما بذلوه من تضحيات بالنفس والوقت والجهد في سبيل عمل اللازم لتعافي وتحسن مرضي الحالات الحرجة المصابة بكورونا.

ووجه الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، شكره لطاقم العمل بعناية العزل بقيادة الدكتور الهيثم محمد طه، الذي أعلن اليوم بعد عمل شاق لمدة ثلاتة أشهر منذ بداية الموجه الثالثة لفيروس كورونا، عن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وخروج أخر حالة تعافي.

وأوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفي، أنه لم يتبق سوى ٢٣ حالة بالقسم الداخلي للعزل منهم ٧ حالات إيجابية و١٦ حالة اشتباه وجميعهم بحالة مستقرة ويتلقون العلاج، إلى أن يتم تحول نتائجهم إلى سلبية، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي خلال الثلاثة شهور الماضية استقبلت ٨٥٠ حالة داخل القسم الداخلي للعزل و١٢٥ حاله داخل عناية العزل.

فريق التمريض لعناية العزل ضم كلاً من محمد خالد حسن، محمود خالد محمد، إسلام السيد عمر، المستشار رئيس بشاي ومشرفي التمريض شريف محمد عبدالواحد، طارق هاشم حافظ.