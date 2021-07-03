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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تسجيل 1612 إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة فى الكويت الدكتور عبدالله السند عن تسجيل 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 362018، في حين سجلت 10 حالات وفاة «جميعها غير محصنة» ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2005.

وقال د.السند وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء إنه تم أيضا تسجيل 1873 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 341477 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.32%.

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بلغت 70.. الكويت تسجل درجة حرارة تصل حد الغليان

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 299 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 18536، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد ـ 19» إلى 1056.

وكانت قد أفادت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن المسئول في إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عبد العزيز القراوي، بأن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت، أمس الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية" وصلت حد الغليان.

وذكرت الصحيفة بحسب المسئول الكويتي أن "درجة الحرارة وصلت خلال الأيام الماضية إلى 53.5 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق الكويت".

وأبان القراوي أن "قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة، وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل".

الكويت فيروس كورونا المستجد كوفيد ــ 19 حالات الشفاء الرعاية الطبية

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