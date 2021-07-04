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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للمستشفيات الجامعية يحسم الجدل حول ظهور موجة رابعة لـ كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن وجود موجة رابعة والقلق الأوروبي بشأن "دلتا كورونا"، قائلاً: "على الرغم من ارتفاع الحالات ف المملكة المتحدة ، إلا أن هناك انخفاض في معدل الوفيات".

وأكد حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التطعيم (تلقي اللقاح) هو السبب في انخفاض حالات الوفيات، رغم ارتفاع معدلات الإصابة في المملكة المتحدة.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل على توفير اللقاح من جميع المصادر لكل المواطنين، مؤكداً أن الدولة تسعى للتنويع في مصادر اللقاح، بالإضافة إلى التصنيع الوطني والمحلي.

وناشد حسام عبدالغفار المواطنين قائلا: "المفروض الناس تسارع وتبادر في تلقي اللقاح.. الهدف من اللقاح أن الإصابة بكورونا، لا تؤدي إلى الوفاة أو الحجز في مستشفيات العزل.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: "اللقاح هو اللي هيمنع وجود موجة رابعة في مصر".

الأعلى للمستشفيات الجامعية موجة رابعة دلتا كورونا تلقي اللقاح اخبار التوك شو

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