تعرف على سعر ومواصفات أكثر سيارة صينية مبيعا في مصر .. صور

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، عن إحصائية الأخيرة لقائمة السيارات الأكثر مبيعا في السوق المصري خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي ، الخاصة بـ السيارات الصينية .

وأوضح مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن نسب المبيعات للسيارات الصينية في مصر سجلت نموًا بنسبة 90.9%، لتصل إلى 16.6 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، مقارنة بنحو 8.7 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وجاء طراز أم جي MG 5 الذى ينضم لفئة السيارات السيدان في المركز الأول بنسبة بيع 4029 مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 .

مواصفات طراز أم جي MG 5

وتستمد السيارة أم جي MG5 موديل 2021 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن الأبعاد الخارجية للسيارة أم جي MG 5 موديل 2021 ، فتأتى بطول 4601 مم ، و عرض 1818 مم ، و ارتفاع 1489 مم ، أما عن سعة الشنطة الخلفية فتسع لمساحة 512 لتر .

وتأتى السيارة أم جي MG 5 موديل 2021 بخاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايا الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية .

بالإضافة إلى نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرة للركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة، وعجلة قيادة جلد، ونظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، للفئة الأعلى .

أما الفئة الثالثة من السيارة أم جي MG 5 موديل 2021 ،فتضم فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وكاميرا للركن 360 درجة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد، وسخانات في الكراسي الأمامية .

وتضم السيارة أم جي MG5 موديل 2021 ، مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، منها وسائد هوائية أمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

اما عن أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2021 :

- أتوماتيك / STANDARD بسعر 222,990 جنيه .

- أتوماتيك / COMFORT بسعر 242,990 جنيه.

- أتوماتيك / LUXURY بسعر 262,900 جنيه.