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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: قادرون على زيادة إنتاجنا من النفط بعد رفع العقوبات

صدى البلد

قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه، اليوم الأحد، إن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات لضمان القدرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام فى وقت قصير جدا، إذا ما تم رفع العقوبات الأمريكية، فى إطار أى اتفاق يتم التوصل إليه لإعادة إحياء الاتفاق النووى لبلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير الإيراني قوله إنه يعتقد أنه لن يحدث تغيير فى أسواق النفط إذا ما عادت الإمدادات الإيرانية بعد رفع العقوبات عن قطاع الطاقة ببلاده.

وأضاف الوزير "بينما يواجه اقتصاد إيران تحديات استثنائية، فإنه يمكنه بسهولة زيادة إنتاج النفط الخام إلى 6 ملايين برميل يومياً".

وتابع زنجنه، إن "دول منظمة الدول المصدّرة للبترول أوبك، والمنتجين من خارجها، حكماء، ويتفهمون جيداً جدًا عودة إيران إلى الأسواق".

أمريكا توافق على رفع العقوبات

وفي وقت سابق، أعلن دير مكتب الرئيس الإيراني، علي واعظي، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية وإذاعة "فاردا" الإيرانية، أن الولايات المتحدة  وافقت على رفع عقوبات النفط المفروضة على إيران وعلى بعض الأفراد المقربين من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

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وأكد واعظي أنه سيتم رفع نحو 1040 عقوبة سبق وفرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لافتًا إلى أن واشنطن وافقت خلال محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على إيران، وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء.

خلافات جدية

وفي مايو 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.

 

نفط النفط ايران الولايات المتحدة الاتفاق النووي

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