نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 29 يوليو

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عن اخر اخبار تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 .

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : بدأت كنترولات الدبلومات الفنية 2021 في تقدير الدرجات منذ يوم 26 يونيو 2021 ، و من المقرر أن يستمر تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 حتى 10 يوليو 2021 .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : يشترك فى عملية تقدير درجات وتصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 حوالى 45 الف مقدر درجات.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم : أنه من المخطط أن يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يوم 29 يوليو 2021 ، على أن يتم فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية ، ثانى يوم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وذلك لمدة 15 يوم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/

كما يمكن متابعة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال الضغط هنا

كيف تحصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس؟

اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

اختر النوعية (صناعي - زرعي - تجاري - فندقي )

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وكان قد وصل ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية لنهايته الخميس الماضي الموافق 1 يوليو 2021 ، حيث كان الخميس الماضي هو آخر يوم في جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمختلف تخصصاتها (الصناعي - الزراعي - الفندقي - التجاري).

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان ، إلى جانب الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الدبلومات الفنية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم طوال فترة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عدة بلاغات تفيد بوجود بعض المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول ، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

وتنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلتزمت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، بالكشف الحراري على طلاب الدبلومات الفنية بإستخدام اجهزة الكشف الحراري ، بالاضافة إلى توزيع الكمامات و المواد الكحولية المعقمة على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

كما التزم مسئولو لجان امتحانات الدبلومات الفنية طوال فترة امتحانات الدبلومات الفنية ، بتفتيش طلاب الدبلومات الفنية بالعصا الالكترونية للكشف عن المعادن والتليفونات المحمولة و وسائل الغش.

وتم إجراء امتحانات الدبلومات الفنية “ الدور الأول ” في عدد (1431) مادة امتحانية تم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.