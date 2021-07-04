محافظ القليوبية: بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص لافتًا إلى إنه قد سبق بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة قها فقط ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا للإجازات فتم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو وذلك في اطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

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ووجه محافظ القليوبية قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة سير عمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وفي هذا الإطار قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية شملت المراكز التكنولوجية لمدن بنها وقها لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة للتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

جدير بالذكر أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة بيان الصلاحية" على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض وبحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة وبعدها يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة والتصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب ويقوم بعدها بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي على أن يكون الملف مستوفي كافة المستندات ويتم استلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام وإخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

من ناحية اخري أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشر.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة أخرى.

من ناحية أخرى شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية حملة على المنشآت الصحية فى إطار حرص وزارة الصحة علي جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية إنه تم المرور علي ما يقرب من ٣٠٠ منشأة صحية خاصة وتم غلق ٤٢ منشأة في الحال أثناء المرور لوجود مخالفات صحية جسيمة بالمخالفة للقانون كما تم إصدار ٩ إنذارات لتلافي السلبيات وتحرير ٥ محاضر صيدلية وتحريز أدوية غير مصرح بتداولها وأدوية منتهية الصلاحية ، كما تم رصد مخالفات طرق وظروف حفظ وتخزين الدواء.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 80704 مواطنا منهم 14330 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و12754 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و12855 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

وحصل 11923 مواطن على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها و7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و5953 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4959 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و6975 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح وكيل صحة القليوبية أن المديرية مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القليوبية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة، إلى 11 مركز لتلقى اللقاح بعد افتتاح مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، والمركز الثاني بمستشفى شبين القناطر المركزى، وذلك للتسهيل على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.