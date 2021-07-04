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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

80704 مواطنا يتلقون لقاح كورونا

صحة القليوبية: غلق 42 منشآة طبية مخالفة

منشات طبية
منشات طبية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية حملة على المنشات الصحية  فى إطار حرص وزارة الصحة علي جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية إنه تم المرور علي ما يقرب من ٣٠٠ منشآة صحية خاصة وتم غلق ٤٢ منشآة في الحال أثناء المرور لوجود مخالفات  صحية جسيمة بالمخالفة للقانون كما تم إصدار ٩ إنذارات لتلافي السلبيات وتحرير ٥ محاضر صيدلية وتحريز أدوية غير مصرح بتداولها وأدوية منتهية الصلاحية ، كما تم رصد مخالفات طرق وظروف حفظ وتخزين الدواء.

80704 مواطن يتلقون لقاح كورونا بالقليوبية

 

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 80704 مواطنا منهم 14330 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و12754 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و12855 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

وحصل 11923 مواطن على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها و7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و5953 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4959 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و6975 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح وكيل صحة القليوبية أن  المديرية مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القليوبية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة، إلى 11 مركز لتلقى اللقاح بعد افتتاح مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، والمركز الثاني بمستشفى شبين القناطر المركزى، وذلك للتسهيل على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.

القليوبية وزارة الصحة القناطر الخيرية كورونا المستجد منشآة صحية مديرية الشئون الصحية

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