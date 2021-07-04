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رئيس التحرير
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المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يدركون المتغيرات الدولية ومستعدون لكافة التحديات

العقيد غريب عبدالحافظ
العقيد غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري

قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن رجال القوات المسلحة مدركين للمتغيرات الدولية في المنطقة ومستعدين لكافة التحديات.

وأضاف المتحدث العسكري خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة نجحت في تطوير وتحديث أفرعها المختلفة وإن قاعدة سيدى براني تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الغربي .

وأشار إلي أن قاعدة 3 يوليو البحرية حدث عظيم وامتداد لسلسلة التطوير للقوات المسلحة مشيرا إلى أن 47 قطعة بحرية شاركت في المناورة قادر 2021 .

وأوضح أن قاعدة 3 يوليو هي قاعدة متكاملة تتحد فيها مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية وتبعد عن الإسكندرية حوالي 300 كيلو .

وأشار المتحدث العسكري أن موقع قاعدة 3 يوليو يتيح للقوات البحرية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وتستهدف تأمين الأهداف الحيوية للدولة المصرية.

وأكد غريب أن ما شهدناه في المناورة قادر 2021 يؤكد على قدرة القوات المسلحة في مجابهة الأعمال الإرهابية مشيرا إلى أن هناك تكامل بين قاعدة 3 يوليو البحرية وقاعدة محمد نجيب العسكرية .

وأكمل أن مصر تنوع مصادر تسليح القوات المسلحة والقوات المسلحة تنفذ استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث وقامت بإنشاء أسطولين بحريين في الشمال والجنوب لتأمين مسرح العمليات .

وأوضح أن القوات المسلحة تقوم برفع كفاءة الجندي المقاتل على أعلي مستوى ونفذت 38 تدريبا مشتركا خلال عام مؤكدا أن التدريبات المشتركة تقوم على تبادل الخبرات وتنمية قدرات القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام

وأعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، عن دخول 47 قطعة بحرية إلى الخدمة بالقوات البحرية بقاعدة 3 يوليو بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والتي افتتحها “الرئيس عبد الفتاح السيسي” بحضور عدد من ضيوف مصر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.


وجرى رفع العلم المصري على الوحدات البحرية إيذانا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع وثيقة القاعدة الجديدة بمنطقة جرجوب، وقام برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية عقب الافتتاح 21 طلقة.

وتعد قاعدة 3 يوليو احدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

المتحدث العسكري القوات المسلحة برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى غريب عبد الحافظ مناورة قادر 2021 قاعدة 3 يوليو البحرية قاعدة 3 يوليو جرجوب

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