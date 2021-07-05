عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كمالي: وباء كورونا فرض ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر

أحمد كمالي
أحمد كمالي

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ظهور جائحة كورونا أثر بالسلب على الصعيد المحلي والعالمي، خاصة أن الوباء فرض تداعيات سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

 التغيرات العالمية 

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية: كما فرض تحديات جديدة على الاقتصاد منها ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن التغيرات العالمية والإقليمية الكبيرة تتطلب استجابة سريعة واستباقية من الحكومات.

txt

التخطيط تنجح في إدراج ثلاث مبادرات ومشروعات تنموية على منصات الأمم المتحدة

txt

هالة السعيد: البنك الإسلامي للتنمية مول 338 مشروع بـ 12.7 مليار دولار

وأكد أحمد كمالي، أن هذه التغييرات لابد وأن تنعكس فى الاستراتيجيات والخطط التى تنفذها الدول.

وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث التى تمت على رؤية مصر 2030، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عملية التحديث تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك.

وأوضح أن الهدف من التحديث جاء بهدف أن تتماشى رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وأجندة إفريقيا 2063، إضافة إلى مواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكانى.

الاقتصاد الاخضر وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التغيرات العالمية رؤية مصر 2030

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 5-7-2021

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

بسرعة خارقة.. بطارية هواتف Huawei P50 تشحن في دقائق معدودة

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

عقب المباراة .. لاعب كرة قدم يتقدم لخطبة حبيبته في أرضية الملعب

قبل الزفاف بساعات .. عريس يسافر لخطيبته السابقة لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ