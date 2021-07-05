كمالي: وباء كورونا فرض ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ظهور جائحة كورونا أثر بالسلب على الصعيد المحلي والعالمي، خاصة أن الوباء فرض تداعيات سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

التغيرات العالمية

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية: كما فرض تحديات جديدة على الاقتصاد منها ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن التغيرات العالمية والإقليمية الكبيرة تتطلب استجابة سريعة واستباقية من الحكومات.

وأكد أحمد كمالي، أن هذه التغييرات لابد وأن تنعكس فى الاستراتيجيات والخطط التى تنفذها الدول.

وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث التى تمت على رؤية مصر 2030، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عملية التحديث تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك.

وأوضح أن الهدف من التحديث جاء بهدف أن تتماشى رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وأجندة إفريقيا 2063، إضافة إلى مواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكانى.