محافظ القليوبية يبحث تطبيقً منظومة التحول الرقمي وميكنة إدارات الديوان العام

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتا إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد فى تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر للمواطن.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد وجميع إدارات ديوان عام المحافظة.

وناقش الاجتماع تطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان العام وربطه بالوحدات المحلية بشكل مميكن بدون أوراق من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية وربطها بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة.

من ناحية اخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص لافتًا إلى إنه قد سبق بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة قها فقط ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا للإجازات فتم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو وذلك في اطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

ووجه محافظ القليوبية قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة سير عمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وفي هذا الإطار قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية شملت المراكز التكنولوجية لمدن بنها وقها لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة للتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

جدير بالذكر أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة بيان الصلاحية" على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض وبحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة وبعدها يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة والتصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب ويقوم بعدها بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي على أن يكون الملف مستوفي كافة المستندات ويتم استلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام وإخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشر.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة أخرى.