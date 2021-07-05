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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. تكريم عبير موسي بجائزة المرأة العربية

صدى البلد

أعلنت هيئة المرأة العربية عن قرار تكريم البرلمانية التونسية عبير موسي بجائزة المرأة العربية المتميزة في العمل البرلماني.                

وقالت أمينة سر مجلس أمناء هيئة المرأة العربية الدكتورة أميرة الشنواني، في تصريح صحفي، أن هذا التكريم للسيدة موسي جاء تقديرا لشجاعتها في الوقوف بوجه حملات التخويف والإرهاب وتغييب معايير احترام حرية التعبير وتشويه المسار الديموقراطي من طرف تيار النهضة المتأسلم في تونس عبر ممارسات العنف الجسدي والبلطجة ضد الاصوات الحرة والتي تطالب بالإصلاح.          

وبحسب وسائل إعلام تونسية أضافت الشنواني أن ما تعرضت له النائب عبير موسي من اعتداء صارخ هو انتهاك لكرامة كل النساء العربيات ونطالب القضاء التونسي أن يمارس دوره عاجلا في رد الاعتبار للسيدة موسي ومعاقبة العناصر المسيئة لها تحت قبة البرلمان وبغض طرف من جهة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

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احتفالية كبري

واختتمت أمينة سر مجلس أمناء هيئة المرأة العربية بأن وفدا برئاسة محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية سيتوجه إلى تونس بعد عيد الأضحى المبارك لتكريم عبير موسي بجائزة المرأة العربية المتميزة في العمل البرلماني في مقر مجلس النواب التونسي وسط احتفالية ستدعى لحضورها فعاليات نسائية وممثلون عن منظمات دولية حقوقية تعبيرا عن التضامن الفعال مع البرلمانية التي مارست حقها الدستوري في التعبير بأسلوب حضاري.

الجدير بالذكر أن جائزة المرأة العربية المتميزة تُعد ارفع جائزة عربية تقدم إلى النساء العربيات المبدعات في حقول العمل المتنوعة وقد انطلقت هذه الجائزة من رحاب جامعة الدول العربية منذ عام 2004م. برعاية الأمين العام لجامعية الدول العربية.

عبير موسى البرلمانية التونسية عبير موسي جائزة المرأة العربية المتميزة الدكتورة أميرة الشنواني تونس

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