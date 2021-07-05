قفزة جديدة.. السعودية تسجل 1247 إصابة و15 وفاة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل قفزة جديدة في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، سجلت وزارة الصحة السعودية، 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية 494032 حالة.

وفيات وتعافي

وأكدت وزارة الصحة السعودية، علي تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء تداعيات كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7891 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1429 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 474368 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11773، والحالات الحرجة 1350 حالة.