أشهر 5 إفيهات لـ سحر كامل صاحبة المشهد الواحد

اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة..

توفيت اليوم الاثنين، الفنانة سحر كامل صاحبة المشهد الواحد، التى شاركت فى عديد من الأعمال الفنية وبرغم من ظهورها فى أدوار ثانوية إلا أنها لاقت نجاحا كبيرا من خلال إلقائها العديد من الإفيهات التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى.

نرصد فى التقرير الآتي.. أبرز الإفيهات التى ألقتها الفنانة الراحلة سحر كامل.

بدايات سحر كامل

بدأت سحر كامل في السينما من خلال دور صامت بفيلم "دعوة إلى الزواج" بطولة مديحة كامل ويحيى الفخراني ومن إخراج ناجي أنجلو وسعت لإيجاد الكثير من الفرص إلى أن أثبتت نفسها وسط النجوم واستطاعت أن تصبح نجمة المشهد الواحد والمساحات الصغيرة.

إفيهات سحر كامل

وشاركت سحر كامل فيما يقرب من 70 عملا وحققت نجاحا كبيرا وأطلقت عددا من الإفيهات ولعل من أبرزها في فيلم "الناظر" الذى قدمت فيه شخصية عروس محمد سعد وخرجت بإفيه "الله وانا مالى يا لمبى“ كما قدمت عددا من الأعمال مع الفنان محمد هنيدى واشتهرت بافيه ”إيه دانا نايمة لوحدى" ليرد "يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة" وذلك فى فيلم "جاءنا البيان التالى" وأيضا إفيه “اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة بفيلم "وش إجرام".

كما شاركت الفنان أحمد مكى فى فيلم “اتش دبور” وقدمت فيه دور ثانوى واشتهرت فيه بإفيه "اتفضل يا أخويا هو أنت حد غريب"، وقدمت أيضا شخصية ثانوية فى فيلم "حسن ومرقص" الذى أطلقت فيه إفيه "الله وأكبر صلاة النبي أحسن".

معلومات عن سحر كامل

درست الفنانة الكبيرة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، لكن كان التمثيل غايتها منذ نعومة أظفارها

وروت الفنانة سحر كامل في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، وأنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

والبداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا.

بينما شاركت في قرابة 100 عمل، كان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”.

وقالت سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

وفاة سحر كامل

وكان الفنان محمد علي رزق أعلن وفاة الفنانة سحر كامل، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.

وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل".