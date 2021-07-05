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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد عرض مسرحية كوكو شانيل لـ شريهان على شاهد

شريهان
شريهان

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام تعليقا تعلن فيه عن موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل". 

 

وقررت اسرة العمل عرض مسرحية "كوكو شانيل" فى 20 يوليو الحالى. 

 

قصة مسرحية شريهان 

بعد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية، تعود الفنانة الكبيرة شريهان الى جمهورها من جديد من خلال عمل فنى مسرحى يحمل أسم كوكو شانيل ، كان صناعه قد إنتهوا من تصويره منذ أكثر من عامين.

 

لم يكن إقناع وعودة شريهان سهلة على الإطلاق، فقد بدأت الرواية حين حاولت شركة العدل لمدة شهور أقناعها بالعودة من جديد، وبالفعل تم التعاقد معها بعد شهور من التفكير والموافقة ، ثم العدول عن القرار عام 2016 ، الا ان النتيجة النهائية كانت فى صالح الجميع ، وهى عودة ديفا الاستعراض مرة أخرى للمسرحية.

 

شريهان حين تعاقدت مع العدل جروب لم يكن هناك شكل واضح للتعاقد ، ما بين عودتها تليفزيونياً أو مسرحياُ ، وكان هناك فترة من التفكير ، حتى تم الاستقرار على تقديم 13 عرض مسرحى ، تقدم من خلال شريهان بعض النماذح النسائية فى إطار مسرحي.

 

كانت عودة شريهان تتطلب العديد من التحضيرات حتى الاستعانة بخبراء أجانب لتحديد أحدث الادوات التى تستخدم فى المسارح العالمية ، حتى يليق بعودة الديفا من جديد الى عرينها.

 

ومن أجل عيون عودة شريهان من جديد تم التعاقد مع عدد من المؤلفين والمخرجين للاستقرار على 11 أو 13  من الشخصيات النسائية التى اثرت فى مجتمعاتهن بشكل إيجابي، وكان أولى تلك الشخصيات كوكو شانيل مصممة الأزياء العالمية.

 

وحرصت شريهان على الخضوع لتدريبات شاقة من أجل التاكيد على لياقتها التى لم تفقدها يوماً ، فقد كانت خلال سنوات إبتعادها تحافظ على تلك اللياقة.

 

بدأ تصوير المسرحية التى خرجت بشكل مبهر لعدة أيام متتالية ، وتم الاستعاته بأفضل الاسماء فى مختلف المجالات ، الا ان تصوير باقى العروض المسرحية توقف. 

 

تفاصيل مسرحية شريهان

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول.

 

ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية. 

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