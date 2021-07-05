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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فراقك لسه بيوجع قلبي .. يسرا توجه رسالة مؤثرة لـ رجاء الجداوى

يسرا ورجاء الجداوى
يسرا ورجاء الجداوى

نشرت الفنانة يسرا تعليقا مؤثرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ووجهت رسالة إلى الفنان الراحلة رجاء الجداوى فى ذكرى رحيلها الأولى. 

وقالت يسرا : " تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي وصحبتي وحبيبتي .. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك، وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى".

وكانت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، علقت على ذكرى رحيلها الأولى، قائلة "كانت كتلة حب لن تتكرر".

وأضافت "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "كنا بنزورها النهارده لقيت التربي بيقول لي في ناس جات تزورها.. وفيه ناس كتير كلمتنا"، لافته: "كل الناس بتحبها ربنا يديم عليها نعمة حب الناس حتى بعد وفاتها".

وأشارت: "اللي رجاء الجداوي أعطته أخذته من الناس.. قالت لي أما تحبي الناس، الناس هتحبك"، موضحة: "اعتبرت كلمة الرئيس السيسي لها وسام على صدرها".

وتحل اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي ذكرى رحيل رجاء الجداوي تكشف ابنتها أميرة لـ صدى البلد ؛  حقيقة وصية والدتها  بتوزيع ثروتها على الشعب المصري .

انتشر على  مواقع التواصل الاجتماعي كلام أشيع أنه وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وكتبوا : "وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصية".

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وصية رجاء الجداوى 

وقالت أميرة ابنة الراحلة رجاء الجداوي : "هذا الوصية غير حقيقية .. فوالدتي   لم تترك ثروة كبيرة وأموالا طائلة  ..  ولكن الثروة التي تركتها هي حب الناس ودى أهم ثروة أمي سابتها".

وقالت أميرة :" دلال عبد العزيز من أعز أصدقاء أمي وهي من المقربين إلى قلبها " .

أضافت :" أعيش في ضغط نفسي كبير وأدعي أن تتحسن صحتها وتمر من هذا الأزمة على خير ".

تابعت :" فيروس كورونا جاء وأظهر للجميع ان الطبيب والأدوية لا تنفع ؛ وأننا نقف عاجزين أمام قدرة الخالق".

وأكدت :" أنا  برضي بقضاء الله لأنه العدل وعالم بحال كل فرد .. وأتمني ان تزيل هذه الغمة وينجي البشر جميعهم من هذا الوباء".

وقالت أميرة :" أمي كانت صاحبة الجميع ولكن دلال عبد العزيز وميرفت أمين كانوا هم الأقرب لها فكان هذا الثلاثي لا يفترق و متقاربين للغايه".

اختتمت " الشئ المشترك بينهم كان هو حب الخير والمجاملات فاجتمعوا على حب الخير وود المريض والتعازى".

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