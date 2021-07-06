سعر الذهب العالمي يرتفع 1% ويحقق 1800 دولار

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% اليوم الثلاثاء 6 يوليو بعد أن تخطت حاجز 1800 دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف الدولار الأميريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع الفدرالي الذي عقد في يونيو الماضي، لاستقاء مزيد من المؤشرات حول قرار السياسة النقدية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.8% ليصل إلى 1805.51 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1808.91 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% لتصل إلى 1805.20 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى "إف.إكس.تي.إم" إن الذهب يستمد قوته من ضعف الدولار على الأرجح.

وأضاف أن مخاوف أسعار الفائدة قد تتجدد على الرغم من صدور بيانات الوظائف المختلطة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، فضلًا عن البيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% ليبتعد عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، والتي سجلها الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% إلى 26.63 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين بنحو 1% بالمئة ليصل إلى 1108.10 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.8% ليسجل 2835.42 دولار.

وفى سياق آخر يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في محلات الصاغة بدون مصنعية خلال ختام تعاملات اليوم .

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 من 897 إلى 899

عيار 22 من 822 إلى 824

عيار 21 من 785 إلى 787

عيار 18 من 673 إلى 675

عيار 14 من 523 إلى 525

عيار 12 من 449 إلى 450

الاونصة من 27,901 إلى 27,972

الجنيه الذهب من 6,280 إلى 6,296

الكيلو 897,143 إلى 899,429