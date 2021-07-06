البرلمان العربي يهنئ جزر القمر بالعيد الوطني وذكرى الاستقلال

هنَّأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر، وحكومة وبرلمان وشعب جزر القمر، بمناسبة العيد الوطني وذكرى الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في السادس من يوليو من كل عام، مؤكداً أن هذه الذكرى السنوية تمثل حدثاً هاماً لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلاً الله عز وجل لجمهورية جزر القمر وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس الجمهورية.

