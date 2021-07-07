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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الجزر بمذاق أحلى من المحلات

صدى البلد

كيكة الجزر من الأكلات الصحية السريعة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك فهى غنية بالعديد من الفيتامينات خاصة فيتامين سى والبيتا كاروتين، ونقدم إليك طريقة عمل كيكة الجزر بالخطوات والمقادير وفقا لموقع australianeggs

 

طريقة عمل كيكة الجزر بالمقادير

 

كوب زيت 

1 1/2 كوب (330 جم) سكر بني 

3 بيضات

3 أكواب  جزر مبشور خشن

2 كوب (300 جم) دقيق 

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صودا 

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف كوب جوز محمص ومقطع
جبن كريمى 
60 جرام زبدة طرية

150 جرام جبنة كريمية طرية

2 كوب (320 جم) سكر بودرة

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طريقة عمل كيكة الجزر بالخطوات 


1-يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية 

2-تدهن صينية كيك مربعة مقاس 22 سم. 

3-بإستخدام  الخلاط الكهربائي ، اخفقي الزيت والسكر والبيض في وعاء كبير حتى يصبح المزيج سميكًا ودسمًا. 

4-ينخل الدقيق ، بيكربونات الصودا ويقلب في خليط الكيك مع نصف كوب من الجوز. 

5-يصب الخليط فى قالب الكيك ويخبز لمدة 50-55 دقيقة 

6- ضعي الكيك في المقلاة لمدة 10 دقائق قبل نقله إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.

7 -لعمل كريمة الجبن ، اخفقي الزبدة والجبن الكريمي معًا حتى يصبح الخليط خفيفًا 

8. اخفق السكر البودرة تدريجيًا حتى يصبح ناعمًا.
9-افرد كريمة التزيين على الكيك البارد ورشيها بالمكسرات المتبقية ستحتفظ هذه الكيكة لمدة تصل إلى 3 أيام في حاوية محكمة الإغلاق.

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