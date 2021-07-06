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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في باكيات داخل سوق المرج

صدى البلد

نجحت الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل عدد من الباكيات في أحد أسواق منطقة المرج.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق في سوق بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق السوق ومنع امتداده.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق السوق ومنع امتداده، وتم إجراء عمليات تبريد لموقع حريق السوق.

وتبين أن حريق سوق المرج التهم 6 باكيات حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وفي سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق نشب بمنطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، دون إصابات.

وأسفر الحريق عن تفحم 4 أتوبيسات بالكامل كانت متواجدة داخل الجراج، ونجحت قوات الحماية المدنية في منع امتدادها لباقي السيارات والأتوبيسات بواسطة 4 سيارات إطفاء.

وقد تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا بنشوب حريق بجراج شارع 30 بسيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تحرر المحضر بقسم المنتزه أول، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وأجرى فريق من خبراء الأدلة الجنائية من نيابة الإسكندرية معاينة لموقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق.

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